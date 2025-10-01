Google TV: restyling della piattaforma in distribuzione

Di recente Google aveva avviato l’introduzione di un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la sua piattaforma Google TV che era in fase di distribuzione solo per alcuni utenti come fase di prova per ricevere feedback e poi decidere su un eventuale rilascio globale, a distanza di poco tempo, però i ragazzi di 9to5Google hanno riscontrato che questo update ha iniziato ad arrivare su numerose marche statunitensi di televisioni decisamente molto diffuse, segnale che probabilmente Google ha dato inizio ad un rilascio globale dell’update della sua piattaforma.

I cambiamenti

Nel dettaglio si tratta di un update lato server che dunque non necessita di effettuare un aggiornamento vero e proprio della piattaforma poiché tutte le novità vengono introdotte direttamente all’interno dell’applicazione, queste novità consistono nel dettaglio nella scheda “Per te” che è diventata semplicemente “Home”, a fianco di “Live” (per la TV tradizionale) e “Apps” .

In aggiunta si nota come alcuni collegamenti rapidi siano stati spostati all’interno del tasto menu e verso il centro sia apparso il tasto Google home che consente di controllare tutti i propri dispositivi smart home anche dal proprio televisore, purché quest’ultimo sia ovviamente connesso a tutto il sistema.

Si tratta ovviamente di un piccolo cambiamento che contribuisce però a rendere l’esperienza d’uso più rapida e personalizzata, Google infatti non ha stravolto completamente il design della propria piattaforma ma ha optato per un approccio decisamente più conservativo.

Al momento non è chiaro se questo aggiornamento sta arrivando o è già arrivato anche dalle nostre parti, sicuramente mantenere l’applicazione aggiornata e attendere ci daranno le risposte che stiamo cercando, un’ipotesi è che l’update possa arrivare in un secondo momento sugli altri mercati dal momento che Google non è nuova ad aggiornamenti distribuiti a scaglioni, onde evitare di saturare troppo la sua infrastruttura, non rimane dunque che attendere restare a guardare.