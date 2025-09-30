Realme GT8 Pro: modulo fotografico intercambiabile e specifiche di alto livello

Realme ha deciso di rendere il suo prossimo GT8 Pro uno smartphone davvero originale, puntando su un elemento di design inedito: il modulo fotografico intercambiabile. La scelta è piuttosto insolita nel mercato attuale, dove i produttori raramente permettono modifiche estetiche ai propri dispositivi. In questo caso, invece, l’utente potrà sostituire o riorganizzare la cornice che ospita gli obiettivi, scegliendo tra tre varianti.

Le opzioni mostrate dall’azienda comprendono un modulo rotondo, uno quadrato e un design più particolare ispirato a un robot, già anticipato nei teaser ufficiali. Questa possibilità offre una maggiore personalizzazione del dispositivo, trasformando la fotocamera in un vero e proprio elemento di stile oltre che di funzionalità. Non è escluso che possano arrivare in futuro ulteriori design per ampliare la scelta.

Hardware di punta e attenzione al gaming

Oltre alla componente estetica, Realme GT8 Pro punterà su specifiche tecniche di fascia alta. Il cuore dello smartphone sarà il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato dal chip proprietario Realme R1 per una configurazione a “doppio chip” che punta a migliorare le prestazioni, in particolare nell’elaborazione grafica e nel gaming.

Il display sarà un pannello AMOLED 2K con refresh rate a 144Hz e una luminosità di picco impressionante da 4.000 nit, pensata per offrire un’ottima leggibilità anche in condizioni di luce intensa. Sul fronte fotografico spicca un teleobiettivo periscopico da 200 MP, definito “Ultra Eye”, che promette scatti dettagliati e zoom di alta qualità.

La batteria, da oltre 7.000 mAh, sarà compatibile con ricarica rapida cablata da 120W, garantendo tempi di ricarica ridotti. Non mancheranno altoparlanti stereo di livello premium, motore lineare sull’asse X per un feedback tattile preciso e sensore di impronte digitali a ultrasuoni 3D.

Il debutto del Realme GT8 Pro è atteso per ottobre in Cina, mentre l’arrivo in Italia è previsto nel corso del 2025. Un dispositivo che, per caratteristiche tecniche e possibilità di personalizzazione, punta a distinguersi nella fascia alta del mercato.