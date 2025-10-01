Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs Apple A19 Pro vs MediaTek Dimensity 9500, la prova definitiva

Qualcomm ha da poco presentato lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chipset pensato per i device Android top di gamma. Il SoC va a completare l’offerta per la fascia alta del settore insieme ad Apple A19 Pro, utilizzato in esclusiva sui device della mela, e al MediaTek Dimensity 9500, dedicato ai dispositivi che utilizzano il sistema del robottino verde.

Considerando che tutti e tre i chipset sono ufficiali e i primi dispositivi sono stati rilasciati sul mercato, possiamo effettuare un vero confronto tra le varie soluzioni. Analizzando i rispettivi test benchmark, possiamo determinare quale SoC è in grado di sprigionare maggiore potenza bruta.

Il test in single-core di Geekbench 6 vede primeggiare il chipset di Apple con un margine minimo sulla soluzione di Qualcomm, seguiti a poca distanza dal SoC di MediaTek:

Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro Max): 3.914 Snapdragon 8 Elite Gen 5 (dispositivo di riferimento): 3.831 Dimensity 9500 (Vivo X300 Pro): 3.471 Snapdragon 8 Elite (Galaxy S25 Ultra): 3.179 Tensor G5 (Pixel 10 Pro XL): 2.316

Analizziamo i risultati dei test benchmark dei principali SoC del settore mobile tra cui Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs Apple A19 Pro vs MediaTek Dimensity 9500

Passando alla prova in multi-core di Geekbench, la situazione si ribalta con il primato di Qualcomm con un distacco netto rispetto alla concorrenza:

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (dispositivo di riferimento): 12.383 Dimensity 9500 (Vivo X300 Pro): 10.269 Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro Max): 10.125 Snapdragon 8 Elite (Galaxy S25 Ultra): 10.114 Tensor G5 (Pixel 10 Pro XL): 6.452

Una situazione simile la si può ritrovare anche su AnTuTu con punteggi che rispecchiano la classifica precedente. Tuttavia, in questo caso, la soluzione Apple è maggiormente staccata con un punteggio simile allo Snapdragon 8 Elite della scorsa generazione:

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (dispositivo di riferimento): 4.309.384 Dimensity 9500 (Vivo X300 Pro): 4.011.932 Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro Max): 2.308.323 Snapdragon 8 Elite (Galaxy S25 Ultra): 2.209.476 Tensor G5 (Pixel 10 Pro XL): 1.429.557

Infine, il test 3DMark Wild Life Extreme mette sotto pressione la gestione grafica dei SoC e i punteggi registrati mostrano un andamento familiare: