Porsche, il Registro Italiano E-Motion celebrare il marchio in modo unico

Il Porsche Club Registro Italiano E-Motion è ufficialmente il primo Porsche Club dedicato ai modelli elettrici ufficialmente riconosciuto dalla Casa di Stoccarda. Per celebrare questo riconoscimento, una carovana composta da 73 Taycan e Macan sono partite dall’Italia alla volta della Baviera.

Il viaggio di oltre 1.000 chilometri è stato caratterizzato da zero emissioni considerando che le vetture coinvolte erano tutte elettriche. Partita dal Porsche Experience Center Franciacorta, la carovana ha raggiunto Hans-Peter Porsche Traumwerk in Germania al fine di creare una connessione tra due luoghi simbolo per la Casa di Zuffenhausen.

La partenza è avvenuta sabato 20 settembre 2025 dove le 73 Porsche si sono riunite. Dopo la registrazione e l’applicazione dei bolloni con il numero identificativo di ogni partecipante, le vetture si sono dirette verso la Germania con i partecipanti pronti a vivere un weekend on the road.

Il Porsche Club Registro Italiano E-Motion celebra il riconoscimento ufficiale con un viaggio eccezionale tra Italia e Germania

In totale hanno partecipato 131 Porschisti suddivisi tra 42 Taycan e 31 Macan, tutti iscritti al primo registro italiano e internazionale dedicato alle vetture elettriche del brand. L’esperienza è stata il momento perfetto per creare momento unico e rinsaldare il legame di una comunità unita dalla stessa passione.

Dopo oltre mille chilometri di strada, la carovana ha raggiunto Salisburgo e il museo TraumWerk. Questa location speciale accoglie una grande collezione di modellini di treni, navi e giocattoli ma, soprattutto, vetture Porsche storiche e rare.

Nella collezione spicca una 911 modello 959 rosso fiammante che Hans-Peter Porsche, titolare del TraumWerk e figlio di Ferry Porsche, espone con orgoglio. Come affermato da Ferry Porsche, Fondatore di Porsche AG: “Un marchio come Porsche non deve mai dimenticare le sue radici, altrimenti perde la sua anima”. L’impresa compiuta dal Porsche Club Registro Italiano E-Motion vuole onorare questa massima ricordando che le radici non sono state dimenticate, anzi, la passione per il brand è assolutamente viva e vibrante.