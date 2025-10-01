Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, emergono i primissimi dettagli

Qualcomm è già al lavoro sullo Snapdragon 8 Elite Gen 6, la prossima generazione di chipset di fascia alta destinata i flagship Android. A pochissimi giorni dal debutto dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, con i primi smartphone dotati di tale SoC che devono ancora arrivare sul mercato, stanno iniziando a trapelare le indiscrezioni riguardanti la prossima piattaforma hardware del chipmaker americano.

Secondo quanto rivelato da Digital Chat Station, il chipset di riferimento del 2026 è già in fase di sviluppo presso i laboratori di Qualcomm. Al fianco dello Snapdragon 8 Elite Gen 6, i tecnici stanno preparando anche lo Snapdragon 8 Gen 6.

I numeri di serie di entrambi i chipset sono stati svelati dal leaker. Con il codice SM8975 i tecnici si riferiscono allo Snapdragon 8 Elite Gen 6 mentre con il codice SM8950 allo Snapdragon 8 Gen 6. Collegare le nuove generazioni alle precedenti è piuttosto semplice se si considera che i due SoC sono caratterizzati rispettivamente dai numeri di serie SM8850 e SM8845.

Sebbene sia troppo presto per parlare di architettura hardware, possiamo ipotizzare che Qualcomm utilizzerà un processo produttivo a 2nm affidandosi a TSMC. Il chipmaker svilupperà internamente i core CPU Oryon di terza generazione per garantire le massime prestazioni. Il core principale sarà in grado di spingersi ad una frequenza operativa di 4,6 GHz.

Le primissime indiscrezioni non confermate indicano un aumento delle prestazioni della CPU pari al 20% rispetto alla quinta generazione, con un risparmio energetico del 35% maggiore. Lato GPU, la nuova Adreno migliorerà le performance del 23% offrendo una qualità grafica elevatissima anche grazie alla gestione puntuale del ray tracing.

Per supportare l’Intelligenza Artificiale a bordo dei device, Qualcomm metterà a punto una NPU Hexagon più veloce del 37%. Non mancherà il nuovo modem 5G X85 che offirà una connettività migliorate in ogni condizione. La presentazione dei SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Gen 6 è attesa per settembre del prossimo anno con i primi device dotati dei chipset in uscita tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.