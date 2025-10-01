PlayStation Plus: ecco i titoli gratuiti per Ottobre

Come ben sapete, ogni mese Sony per tutti gli abbonati al servizio PlayStation plus regala alcuni titoli di cui anche giochi decisamente famosi, in occasione dell’ultimo State of play, la società ha annunciato i videogiochi disponibili per il mese di ottobre e spiccano due nomi decisamente ed eccellenza e forse anche un po’ a sorpresa, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Due grandi nomi

Per quanto riguarda i titoli regalati con l’abbonamento PlayStation plus, i nomi decisamente di eccellenza sono Alan Wake 2 e The last of Us Part II, il secondo è già disponibile già dal 26 settembre, ma solo nel catalogo PS Plus Extra, mentre il gioco di Remedy sarà uno dei due previsti per il catalogo PS Plus Essentials.

Come potete già intuire da soli, si tratta di due titoli davvero eccezionali, i quali hanno riscosso un successo impressionante, facendo il pieno di premi durante il loro anno di distribuzione, il meglio tra l’altro è rappresentato dal fatto che una volta passato il mese di ottobre, non perderete l’accesso ai titoli dal momento che riscattarli sarà come effettivamente averli acquistati, saranno vostri.

Per chi non lo sapesse, Alan Wake 2 e il sequel di un primo capitolo uscito nel 2010 che venne molto apprezzato, anche il secondo capitolo ha riscosso davvero tanto successo e consiste in un survival horror davvero coinvolgente, quest’ultimo sarà disponibile a partire dal 7 ottobre.

Per quanto riguarda invece gli altri titoli disponibili, abbiamo il puzzle Cocoon, insieme al grottesco è decisamente divertente. Goat Simulator 3.

Infine abbiamo i classici per gli abbonati al PlayStation Plus Premium: Tekken 3, Soulcalibur 3 e Tomb Raider: Anniversary.

Se dunque i titoli in questione vi appassionano, non esitate a riscattarli prima che il periodo utile per farlo scada, passato quest’ultimo infatti non avrete più la possibilità di appropriarvi dei titoli offerti da Sony gratuitamente.