PlayStation 5, tanti giochi in arrivo ad ottobre

Per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi, sembra che il mese di ottobre stupirà. Qualche giorno fa,abbiamo infatti scoperto i titoli che arriveranno ufficialmente per tutti i possessori delle console da gaming di casa Microsoft. Ora, però, sta per arrivare il turno di Sony. Il colosso del gaming mondiale ha infatti reso noto che stanno per arrivare tantissimi titoli di punta per la sua PlayStation.

PlayStation, ad ottobre è previsto l’arrivo ufficiale di numerosi videogiochi

Per il prossimo mese è previsto l’arrivo ufficiale di una valanga di videogiochi per la console da gaming di casa Sony. Come già accennato in apertura, infatti, sono da poco stati resi noti i nomi dei titoli in arrivo su PlayStation ad ottobre 2025. Si tratta di videogiochi di vario genere e che lasceranno senza parole gli utenti. Vediamoli qui di seguito.

PlayStation, videogiochi in arrivo ad ottobre 2025

Ghost of Yotei – in arrivo a partire dal 2 ottobre 2025 (solo esclusiva PS5)

– in arrivo a partire dal 2 ottobre 2025 (solo esclusiva PS5) Digimon Story: Time Stranger – in arrivo a partire dal 3 ottobre 2025

– in arrivo a partire dal 3 ottobre 2025 Little Nightmares III – in arrivo a partire dal 10 ottobre 2025

– in arrivo a partire dal 10 ottobre 2025 Battlefield 6 – in arrivo a partire dal 10 ottobre 2025

– in arrivo a partire dal 10 ottobre 2025 Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – in arrivo a partire dal 21 ottobre 2025

– in arrivo a partire dal 21 ottobre 2025 Ninja Gaiden 4 – in arrivo a partire dal 21 ottobre 2025

– in arrivo a partire dal 21 ottobre 2025 Double Dragon Revive – in arrivo a partire dal 23 ottobre 2025

– in arrivo a partire dal 23 ottobre 2025 The Outer Worlds 2 – in arrivo a partire dal 29 ottobre 2025

– in arrivo a partire dal 29 ottobre 2025 Dragon Quest I & II HD-2D Remake – in arrivo a partire dal 30 ottobre 2025

– in arrivo a partire dal 30 ottobre 2025 ARC Raiders – in arrivo a partire dal 30 ottobre 2025

Tutti gli utenti appassionati del mondo dei videogiochi potranno dunque fare il pieno con tanti nuovi videogiochi di punta a partire dal prossimo mese di ottobre. Come già detto, i titoli sono di vario genere e stupiranno senz’altro gli utenti. Spicca ad esempio il videogioco esclusiva di PlayStation 5, ovvero Ghost of Yotei, in arrivo per la console a partire dalla giornata del 3 ottobre 2025.