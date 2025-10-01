Google Home prepara Home Brief: riepiloghi quotidiani con abbonamento Premium

Dalle ultime analisi del codice dell’app Google Home emergono riferimenti a una novità chiamata Home Brief, una funzione che dovrebbe fornire “riepiloghi quotidiani di ciò che è accaduto a casa”. L’idea richiama da vicino la sintesi degli avvisi di sicurezza già annunciata in passato per le videocamere Nest, ma potrebbe ampliarsi includendo anche altri dispositivi smart, trasformandosi in un vero e proprio digest giornaliero delle attività domestiche. Un approccio simile al Now Brief di Samsung, ma costruito attorno all’ecosistema di Google.

Funzionalità Premium e prova gratuita con Google Home

Secondo quanto emerso, Home Brief non sarà disponibile per tutti gli utenti. La funzione richiederà un abbonamento a Google Home Premium, un piano che sembra destinato a sostituire o inglobare l’attuale servizio Nest Aware. Oltre a Home Brief, il pacchetto includerebbe anche l’accesso a Gemini Live e alla funzione Ask Home, strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale per rendere più interattiva la gestione della casa connessa.

Sono state trovate anche stringhe che fanno riferimento a un periodo di prova gratuita, utile per testare il servizio prima della sottoscrizione. Google in passato ha offerto 30 giorni di prova per Nest Aware, e non è escluso che lo stesso approccio venga riproposto con Home Premium.

Una riorganizzazione in chiave AI da parte di Google

Questi indizi confermano che Google sta lavorando a un rebranding del proprio servizio a pagamento, puntando a una maggiore integrazione dell’AI nelle funzioni domestiche. L’obiettivo è rendere Google Home non solo un hub di controllo per dispositivi connessi, ma anche una piattaforma capace di generare insight e sintesi utili nella vita di tutti i giorni.

Va comunque ricordato che le informazioni provengono da un APK teardown. Ciò significa che la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è garantito che arrivi al pubblico nella forma attuale. Bisognerà dunque attendere e sperare.