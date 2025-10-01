Ad
Google Home prepara Home Brief: riepiloghi quotidiani con abbonamento Premium

Ecco come funziona la nuova feature che Google Home ha intenzione di proporre ai suoi utenti per una nuova esperienza domestica

scritto da Felice Galluccio
Dalle ultime analisi del codice dell’app Google Home emergono riferimenti a una novità chiamata Home Brief, una funzione che dovrebbe fornire “riepiloghi quotidiani di ciò che è accaduto a casa”. L’idea richiama da vicino la sintesi degli avvisi di sicurezza già annunciata in passato per le videocamere Nest, ma potrebbe ampliarsi includendo anche altri dispositivi smart, trasformandosi in un vero e proprio digest giornaliero delle attività domestiche. Un approccio simile al Now Brief di Samsung, ma costruito attorno all’ecosistema di Google.

Funzionalità Premium e prova gratuita con Google Home

Secondo quanto emerso, Home Brief non sarà disponibile per tutti gli utenti. La funzione richiederà un abbonamento a Google Home Premium, un piano che sembra destinato a sostituire o inglobare l’attuale servizio Nest Aware. Oltre a Home Brief, il pacchetto includerebbe anche l’accesso a Gemini Live e alla funzione Ask Home, strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale per rendere più interattiva la gestione della casa connessa.

Sono state trovate anche stringhe che fanno riferimento a un periodo di prova gratuita, utile per testare il servizio prima della sottoscrizione. Google in passato ha offerto 30 giorni di prova per Nest Aware, e non è escluso che lo stesso approccio venga riproposto con Home Premium.

Una riorganizzazione in chiave AI da parte di Google

Questi indizi confermano che Google sta lavorando a un rebranding del proprio servizio a pagamento, puntando a una maggiore integrazione dell’AI nelle funzioni domestiche. L’obiettivo è rendere Google Home non solo un hub di controllo per dispositivi connessi, ma anche una piattaforma capace di generare insight e sintesi utili nella vita di tutti i giorni.

Va comunque ricordato che le informazioni provengono da un APK teardown. Ciò significa che la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è garantito che arrivi al pubblico nella forma attuale. Bisognerà dunque attendere e sperare.

