OnePlus 15, novità e anticipazioni sul flagship

Il debutto di OnePlus 15 si sta avvicinando e l’azienda sta facendo di tutto per incrementare l’entusiasmo per il proprio flagship. Il marchio cinese ha avviato il rilascio di una serie di teaser trailer che mostrano alcuni elementi del device.

Stando a quanto mostrato su Weibo, OnePlus 15 si preannuncia un flagship che introdurrà diversi cambiamenti nella serie. Le cornici saranno sempre più sottili per occupare quanto meno spazio possibile e consentire allo schermo piatto di coprire gran parte della superficie frontale. Cambiamenti anche al posteriore con il modulo fotografico caratterizzato dalla forma quadrata.

Entrando maggiormente nel dettaglio, il flagship sarà caratterizzato da un display AMOLED BOE X3 Oriental da 6.78 pollici con cornici da 1.15 mm. Il pannello avrà una risoluzione da 1.5K e refresh rate da 165 Hz, con un netto incremento rispetto alla frequenza di aggiornamento del predecessore.

Il OnePlus 15 si avvicina al debutto con un design rinnovato e il potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Le prestazioni saranno garantite dal SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, la piattaforma hardware attualmente più performante nel panorama Android. Il chipmaker americano garantisce un miglioramento del 20% nelle prestazioni della CPU e del 23% in quelle della GPU. Questo si traduce in titoli come Call of Duty Mobile e Delta Force in grado di raggiungere i 165fps.

Dal punto di vista del design, OnePlus ha scelto di utilizzare un metallo nano-ceramico di livello aerospaziale per garantire resistenza e leggerezza. Infatti, questo materiale si preannuncia più resistente dell’alluminio e, al tempo stesso, più leggero del titanio. Inoltre, si avranno vantaggi anche nella dissipazione del calore per mantenere alte le prestazioni anche sotto stress prolungato del SoC.

La tripla fotocamera posteriore e la batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida a 120W completano le informazioni in nostro possesso ad oggi. Sebbene OnePlus non abbia confermato ufficialmente la data di presentazione, uno dei device mostrati nel trailer mostra una data specifica. Nella schermata di blocco del dispositivo si può leggere 27 ottobre e questa potrebbe rappresentare proprio la data di lancio. Infatti, le precedenti indiscrezioni che riportavano che ad ottobre ci sarebbe stata la presentazione del flagship e questa potrebbe essere una conferma non ufficiale.