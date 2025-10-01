Windows 11 25H2: ecco le novità in arrivo con la nuova versione

L’attuale panorama tecnologico è segnato da aggiornamenti frequenti e dalla crescente attenzione alla cybersicurezza. A tal proposito, Microsoft ha avviato la distribuzione di un nuovo pacchetto per Windows 11. Si tratta della versione 25H2, un intervento che punta a garantire continuità agli utenti e ridurre i tempi di installazione. Oltre che rafforzare la protezione dei dispositivi. Uno degli aspetti più rilevanti è il rafforzamento del ciclo di sviluppo protetto. Noto come SDL. L’aggiornamento punta a ridurre in modo consistente le possibilità di attacco. Ciò grazie a nuove tecniche di rilevazione delle vulnerabilità, attive sia in fase di compilazione sia durante l’esecuzione. A supportare tale processo ci sono una serie di strumenti basati su intelligenza artificiale. I quali sono destinati a migliorare la qualità del codice e a contenere i rischi di exploit.

Windows 11 25H2: novità in arrivo con il nuovo aggiornamento

Ma la sicurezza non è l’unico campo di intervento. Con la 25H2 Microsoft ha anche scelto di semplificare il sistema, rimuovendo componenti ormai superati. È il caso di PowerShell 2.0 e del comando WMIC, due strumenti che nel tempo hanno perso rilevanza e che oggi rappresentavano più un possibile punto di vulnerabilità che una reale utilità. L’eliminazione di tali elementi consente di alleggerire la piattaforma e di concentrarsi su strumenti più moderni ed efficienti.

Dal punto di vista tecnico, la nuova versione si presenta come un enablement package. Tale approccio, già sperimentato in precedenza, consente di attivare funzionalità già incluse nella versione 24H2, riducendo così il peso dell’aggiornamento e rendendo più rapido il processo di installazione. Le due versioni di Windows 11 condividono lo stesso ramo di manutenzione, garantendo così uniformità nei futuri aggiornamenti mensili.

Il processo per accedere al nuovo pacchetto è semplice. Per gli utenti che hanno attivato l’opzione dedicata su Windows Update è possibile avviare subito il download. Mentre per altri l’aggiornamento sarà reso disponibile gradualmente.