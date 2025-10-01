HONOR inaugura l’ALPHA Global Flagship Store a Shenzhen

HONOR ha aperto ufficialmente il suo ALPHA Global Flagship Store presso Shenzhen Bay MixC, trasformandolo in un punto di riferimento internazionale per il futuro dell’ecosistema IA. Lo spazio, descritto come un “AI Smart Living Innovation Hub”, è concepito per unire tecnologia d’avanguardia e creatività umana, offrendo ai visitatori un’esperienza che va oltre l’esposizione di prodotti.

Il progetto si inserisce all’interno del più ampio HONOR ALPHA PLAN, annunciato durante il MWC di Barcellona 2025. Un evento che segna il passaggio del brand da produttore di smartphone a leader globale nel mondo dei dispositivi AI. Lo store, ispirato dal paesaggio naturale di Shenzhen Bay, integra design minimalista e situazioni concrete di utilizzo quotidiano.

Dalla YOYO Zone all’AI Inspiration Café: l’esperienza immersiva firmata HONOR

Il cuore dello store è la All-scenario Experience Zone, dove i dispositivi AI di HONOR sono disposti secondo contesti di vita reali. Si va infatti dallo smart travel all’intrattenimento domestico. Particolare attenzione è riservata alla YOYOZone, area che mette in mostra l’assistente AI proprietario del brand. YOYO combina percezione visiva, memoria e gestione avanzata dei compiti, offrendo un’interazione più naturale e personalizzata. È in grado, ad esempio, di ricordare preferenze espresse in passato (“Preferisco posti con vista”) e utilizzarle in futuro per suggerire ristoranti o itinerari su misura.

Un altro elemento è l’AI Inspiration Café, uno spazio pensato per favorire l’incontro tra tecnologi, creativi e appassionati. Qui i visitatori possono confrontarsi, scambiare idee e partecipare a incontri ed eventi interattivi. In questo modo, il flagship store non si limita a essere un punto vendita, ma diventa un luogo di contaminazione culturale e innovazione aperto a tutti.

Insomma, con l’apertura del nuovo HONOR ALPHA Global Flagship Store, l’azienda punta a rafforzare la propria identità come marchio internazionale capace di unire AI, design e dimensione sociale. Shenzhen, già centro tecnologico della Cina, si arricchisce così di una nuova destinazione in cui sperimentare il futuro dell’intelligenza artificiale applicata alla vita quotidiana.