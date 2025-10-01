MINI JCW x Deus Ex Machina, il mondo racing si fonde con la moda

MINI John Cooper Works e il brand lifestyle Deus Ex Machina hanno stretto una nuova collaborazione creativa volta a celebrare la velocità e l’artigianalità. Presso il Deus Cafè Isola di Milano sono state presentate due one-off MINI JCW. La The Skeg è orientata alla mobilità elettrica mentre The Machina utilizza una motorizzazione termica.

Le vetture incarnano due filosofie differenti ma complementari e celebrano lo stile unico dei due brand coinvolti in questa collaborazione. Il design e la creatività si sono fuse con la velocità per creare modelli unici nel proprio genere che possono essere intesi come il manifesto di un lifestyle in movimento.

Come affermato da Federica Manzoni, Head of MINI Italia: “MINI e Deus sono uniti da un’anima sportiva e da una genuina passione per i motori, una personalità votata all’innovazione e ad un approccio lifestyle, tutto suggellato da un legame autentico con la propria community. Un lavoro di squadra come quello con Deus Ex Machina è solo un esempio di personalizzazione unica, come solo MINI sa fare. Il risultato di questa partnership stimolante ed eccezionale sono due splendidi modelli JCW, gemelli fraterni con stili molto diversi, ma uniti da un entusiasmo comune”.

Entrambe le concept car si basano su una MINI John Cooper Works rielaborata per trovare un’identità unica grazie allo stile Deus Ex Machina. The Skeg è una vettura completamente elettrica da 190 kW pari a 258 CV. Si ispira alla filosofia del surf puntando alla leggerezza grazie all’utilizzo di fibra di vetro per contenere il peso. Questa scelta dona doti dinamiche importanti, unendo accelerazione fulminea ad uno stile minimale ma carismatico.

The Machina mantiene le dimensioni compatte della vettura originale ma è spinta da un motore a combustione da 170 kW pari a 231 CV. L’estetica richiama i modelli racing e il mondo del motorsport è evidente nelle linee muscolose tipiche delle vetture da corsa. I designer si sono ispirati alle vetture del brand che hanno corso sul circuito del Nürburgring Nordschleife per sottolineare la derivazione corsaiola.

L’evento è stato anche il momento perfetto per presentare la capsule collection MINI x Deus. La linea di abbigliamento unisce il DNA dei due marchi unendo la passione per le corse con la cura sartoriale dei capi in modo tale da creare abiti adatti al lifestyle urbano.