Samsung Galaxy S26, svelate le fotocamere scelte per ogni modello

La famiglia Galaxy S26 inizia ad apparire con una certa costanza tra le indiscrezioni che trapelano in rete negli ultimi giorni. La variante Ultra dei prossimi device top di gamma targati Samsung si è mostrata in alcuni render mentre, in queste ore, stanno emergendo dettagli sul comparto fotografico dei vari modelli.
Stando a quanto rivelato dai colleghi di SamMobile, sembrerebbe che Samsung non voglia stravolgere le fotocamere presenti sui modelli attuali. Le modifiche che saranno apportate riguarderanno esclusivamente piccole correzioni minori.
Inoltre, potendo contare su informazioni specifiche per ogni modello, possiamo scoprire anche la lineup dei Galaxy S26. Samsung presenterà il Galaxy S26 Pro che prenderà il posto della variante base, al suo fianco troverà spazio il Galaxy S26 Edge mentre il Galaxy S26 Ultra sarà il top di gamma.
I rumor sul Samsung Galaxy S26 rivelano dettagli sul comparto fotografico dei nuovi modelli in arrivo nei prossimi mesi
Il Galaxy S26 Pro manterrà la stessa configurazione dell’attuale generazione. Non ci dovrebbero essere cambiamenti nelle varie mantenendo, quindi, un sensore principale wide da 50 megapixel, un sensore ultra-wide da 12 megapixel e uno zoom ottico 3x da 10 megapixel.
Passando al Galaxy S26 Edge sarà caratterizzato da un sensore principale da 200 megapixel affiancato da un’ottica ultra-wide da 50 megapixel. Rispetto al Galaxy S25 Edge potrebbe sparire la lente ottimizzata per lo zoom integrata nel sensore principale.
Il Galaxy S26 Ultra equipaggerà lo stesso sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel del predecessore. Al suo fianco troverà spazio una lente ultra-wide da 50 megapixel e un sensore per zoom ottico 5x da 50 megapixel. L’ulteriore ottica dedicata allo zoom potrebbe subire un cambiamento attraverso l’utilizzo di un sensore aggiornato.
Samsung, quindi, non stravolgerà la configurazione hardware dei propri device per una ragione ben precisa. L’azienda andrà a migliorare la capacità di software processing per ottenere foto e video di qualità superiore a parità di hardware. Non è da sottovalutare anche l’importanza dell’Intelligenza Artificiale che consentirà di migliorare l’esperienza fotografica generale.