Galaxy S26 Ultra, svelato il possibile design del flagship Samsung

Le indiscrezioni sulla famiglia Galaxy S26 stanno iniziando a trapelare e grazie alla collaborazione tra Android Headlines e OnLeaks possiamo scoprire maggiori dettagli sulla variante Ultra. Il prossimo flagship di Samsung si mostra in quelle che sono, a tutti gli effetti, le primissime foto del device.

Stando ai render condivisi in rete, il Galaxy S26 Ultra avrà un design che mantiene uno stile famigliare. Il display piatto sarà mantenuto così come i bordi sottili e uniformi su tutti i lati. La fotocamera frontale sarà in posizione centrale e gli angoli saranno arrotondati per rendere il tutto più ergonomico.

Il lato destro della scocca ospiterà il pulsante di accensione e il bilanciere del volume mentre sul lato sinistro non ci saranno interruzioni. Il carrellino per la SIM sarà posizionato nella parte bassa, insieme alla porta di ricarica, all’altoparlante e alla S Pen a scatto posizionata nell’angolo sinistro.

Scopri il Samsung Galaxy S26 Ultra: design familiare, display piatto e fotocamera frontale centrale nei primi render

Il leaker riporta che nella parte posteriore saranno presenti cambiamenti di maggiore impatto visivo. Il comparto fotografico sarà composto da quattro ottiche. Tre di queste saranno allineate verticalmente all’interno di un’isola. Al fianco di questa sezione ci sarà l’ulteriore fotocamera e un sensore che sporgeranno direttamente dal device mentre il flash LED sarà a filo della scocca.

Nel punto più spesso, il Galaxy S26 Ultra misurerà circa 7,9 mm con l’isola delle fotocamere che sporgerà dalla scocca di circa 4,5 mm. Samsung sta lavorando per mantenere lo spessore quanto più contenuto possibile per facilitare l’usabilità per gli utenti.

Purtroppo, è ancora troppo presto per determinare le specifiche del dispositivo. Siamo certi che ulteriori leak permetteranno di definire la scheda tecnica del prossimo flagship di Samsung. Il debutto è atteso per i primi mesi del prossimo anno; quindi, non ci sarà da attendere molto.