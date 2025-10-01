Apple lavora a un nuovo MacBook Pro: l’arrivo potrebbe essere molto vicino

Apple si prepara a concludere l’anno con l’arrivo di nuovi MacBook Pro. A darne notizia è Mark Gurman di Bloomberg, che proprio negli ultimi giorni ha diffuso la notizia che vede la Mela Morsicata impegnata nel dare inizio alla produzione di massa dei nuovi dispositivi, i quali potrebbero essere pronti alla commercializzazione entro gli ultimi mesi del 2025 o i primi del 2026. Stando a quanto riferito, presto Apple rilascerà il suo nuovo MacBook Pro con chip M5 nelle varianti da 14 e da 16 pollici ma non sembrerebbero essere previste novità particolarmente rilevanti dal punto di vista estetico.

MacBook Pro con M5: via alla produzione di massa, ecco le novità attese

Apple è solita rilasciare i suoi nuovi MacBook a ottobre ma Gurman e Kuo, esperti del settore, si ritrovano concordi nel ritenere probabili dei ritardi. L’azienda, dunque potrebbe essere costretta a posticiparne l’arrivo. Molto probabilmente, infatti, sarà necessario attendere marzo per poter procedere con l’acquisto dei nuovi MacBook Pro.

Le notizie riportate finora non fanno alcun riferimento alla presenza di cambiamenti rilevanti in termini di design, sostenendo che sarà necessario attendere il prossimo anno per poter assistere all’arrivo di novità consistenti. Sappiamo, infatti, che l’aggiornamento più interessante previsto sui prossimi MacBook riguarderà l’adozione dei chip M5, M5 Pro e M5 Max. Non è da escludere la possibilità che questo sia in realtà l’unico aggiornamento pensato da Apple, che riserverà ai Mac del futuro novità interessanti come il ricorso a display OLED, vociferato ormai da parecchio tempo.

Tenendo conto di quanto emerso, dunque, soltanto i MacBook Pro con chip M6 saranno effettivamente in grado di segnare un punto di svolta significativo. È possibile dunque ipotizzare che sarà meglio attendere il 2026 per cambiare il proprio dispositivo così da poter ottenere prestazioni avanzate e funzionalità innovative. Staremo a vedere nel corso delle prossime settimane quali anticipazioni emergeranno per poter scoprire le intenzioni del colosso.