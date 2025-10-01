Ad
ApplicazioniNewsScienza e Tecnologia

Philips lancia nuovi auricolari e altoparlanti in India

TPV India amplia il catalogo Philips con tre dispositivi audio pensati per sport, musica e grandi feste

scritto da Ilenia Violante
Philips

Philips amplia la propria offerta audio in India con tre nuovi prodotti distribuiti da TPV India. Si tratta degli auricolari Philips TAT1269 TWS, dell’altoparlante portatile TAS3400 e dell’altoparlante per feste TAX4910. Tutte queste novità sono state pensate per esigenze diverse. Si va dallo sport all’intrattenimento domestico, e potrebbero arrivare anche sul mercato europeo nei prossimi mesi.

Gli auricolari Philips TAT1269 TWS offrono resistenza agli schizzi d’acqua grazie alla certificazione IPX5, driver da 13mm e una batteria capace di garantire fino a 40 ore di utilizzo. Con soli 10 minuti di ricarica è possibile ottenere 100min di riproduzione. Il collegamento avviene tramite Bluetooth 5.4 e i comandi touch semplificano la gestione dei contenuti musicali. Tra le funzioni extra figurano il supporto per assistenti vocali, la modalità mono e gli indicatori LED.

Philips e la musica per tutti: dal Bluetooth al karaoke

L’altoparlante Philips TAS3400 è un modello Bluetooth compatto con uscita stereo da 40W e illuminazione RGB reattiva alla musica. Anche in questo caso non manca la certificazione IPX5, che lo rende adatto ad ambienti esterni. La batteria da 4000mAh assicura fino a 10 ore di autonomia e, oltre alla connessione wireless, sono presenti ingressi AUX, USB e scheda TF. Un microfono completa la dotazione, rendendolo pratico anche per le chiamate in vivavoce.

Pensato per occasioni più impegnative, il Philips TAX4910 è invece un altoparlante da 120W progettato per feste e riunioni numerose. Dispone di due woofer da 6,5”, luci RGB, display LED e supporto a Bluetooth 5.3. Sono inclusi ingressi USB, scheda SD, AUX e due connessioni microfoniche per il karaoke, con la possibilità di dare priorità a uno dei due microfoni. Gli effetti eco, la registrazione vocale, i comandi numerici e il telecomando completano un pacchetto ricco di funzioni. Collegando due unità, è possibile ottenere un sistema stereo ancora più potente.

Sul fronte prezzi, Philips ha scelto una strategia aggressiva. Gli auricolari TAT1269 costano 1.999 rupie indiane (circa 19€), con un’offerta lancio che li riduce a meno di 10€. L’altoparlante TAS3400 è proposto a 5.999 rupie (58€), ma in promozione scende a 29€. Infine, il TAX4910 ha un prezzo di listino di 19.999 rupie (193€), ridotto temporaneamente a 11.999 (116€).

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !