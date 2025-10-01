Philips lancia nuovi auricolari e altoparlanti in India

Philips amplia la propria offerta audio in India con tre nuovi prodotti distribuiti da TPV India. Si tratta degli auricolari Philips TAT1269 TWS, dell’altoparlante portatile TAS3400 e dell’altoparlante per feste TAX4910. Tutte queste novità sono state pensate per esigenze diverse. Si va dallo sport all’intrattenimento domestico, e potrebbero arrivare anche sul mercato europeo nei prossimi mesi.

Gli auricolari Philips TAT1269 TWS offrono resistenza agli schizzi d’acqua grazie alla certificazione IPX5, driver da 13mm e una batteria capace di garantire fino a 40 ore di utilizzo. Con soli 10 minuti di ricarica è possibile ottenere 100min di riproduzione. Il collegamento avviene tramite Bluetooth 5.4 e i comandi touch semplificano la gestione dei contenuti musicali. Tra le funzioni extra figurano il supporto per assistenti vocali, la modalità mono e gli indicatori LED.

Philips e la musica per tutti: dal Bluetooth al karaoke

L’altoparlante Philips TAS3400 è un modello Bluetooth compatto con uscita stereo da 40W e illuminazione RGB reattiva alla musica. Anche in questo caso non manca la certificazione IPX5, che lo rende adatto ad ambienti esterni. La batteria da 4000mAh assicura fino a 10 ore di autonomia e, oltre alla connessione wireless, sono presenti ingressi AUX, USB e scheda TF. Un microfono completa la dotazione, rendendolo pratico anche per le chiamate in vivavoce.

Pensato per occasioni più impegnative, il Philips TAX4910 è invece un altoparlante da 120W progettato per feste e riunioni numerose. Dispone di due woofer da 6,5”, luci RGB, display LED e supporto a Bluetooth 5.3. Sono inclusi ingressi USB, scheda SD, AUX e due connessioni microfoniche per il karaoke, con la possibilità di dare priorità a uno dei due microfoni. Gli effetti eco, la registrazione vocale, i comandi numerici e il telecomando completano un pacchetto ricco di funzioni. Collegando due unità, è possibile ottenere un sistema stereo ancora più potente.

Sul fronte prezzi, Philips ha scelto una strategia aggressiva. Gli auricolari TAT1269 costano 1.999 rupie indiane (circa 19€), con un’offerta lancio che li riduce a meno di 10€. L’altoparlante TAS3400 è proposto a 5.999 rupie (58€), ma in promozione scende a 29€. Infine, il TAX4910 ha un prezzo di listino di 19.999 rupie (193€), ridotto temporaneamente a 11.999 (116€).