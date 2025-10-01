EZVIZ festeggia il suo 10° anniversario in Italia

Nel settore della tecnologia dieci anni rappresentano un’era intera. È in tale arco temporale che EZVIZ ha consolidato la propria presenza in Italia. Trasformandosi da nuovo attore a protagonista di un mercato in rapida evoluzione come quello della smart home. Il percorso iniziato nel 2015 ha visto l’azienda affermarsi come punto di riferimento. Ciò soprattutto per chi cerca soluzioni che uniscono sicurezza, comfort e accessibilità. I numeri raccontano l’impatto di tale crescita. Si parla di un fatturato di 30 milioni di dollari nel 2025. Un tasso di sviluppo annuo del 58% e oltre un milione di clienti attivi solo in Italia. La diffusione di 750.000 dispositivi nell’ultimo anno è il riflesso di una domanda sempre più orientata a soluzioni integrate e affidabili.

EZVIZ: una storia lunga dieci anni in Italia

Con l’espansione commerciale, l’azienda ha investito costantemente nella ricerca e sviluppo. Ampliando così il proprio portafoglio fino a includere oltre 150 prodotti. Dalle prime action cam e telecamere da interno si è arrivati oggi a un ecosistema che abbraccia ambiti diversi. Partendo dal monitoraggio ambientale, il controllo degli accessi, arrivando alla gestione del giardino e al riscaldamento. L’evoluzione è testimoniata dalle ultime innovazioni presentate, come il primo videocitofono 4K con riconoscimento facciale e accesso tramite scansione del palmo. O il motore per cancello con telecamera integrata.

Un altro pilastro della crescita è stato il modello di distribuzione. L’azienda ha adottato da subito un approccio omnicanale, presidiando i principali circuiti retail ed e-commerce. Ciò senza trascurare canali secondari ritenuti strategici per il lancio di nuove categorie, come le smart lock. Una strategia che le ha consentito di radicarsi sul territorio e di accompagnare i consumatori in un percorso di progressiva familiarizzazione con la domotica.

Al di là della dimensione tecnologica e commerciale, EZVIZ ha dimostrato l’importanza di un approccio “glocale”, capace di coniugare la visione internazionale con le peculiarità del contesto italiano. Le strategie definite a livello europeo sono state, infatti, declinate localmente, adattandosi ai comportamenti d’acquisto e alle esigenze specifiche del mercato nazionale. Una scelta che ha permesso al brand di parlare un linguaggio vicino ai propri utenti. Rafforzandone così il legame di fiducia.

Il traguardo del decennale non rappresenta soltanto una celebrazione, ma un punto di osservazione privilegiato sul futuro della casa intelligente. La diffusione crescente di dispositivi connessi e l’integrazione sempre più profonda con altri settori indicano che la smart home non è più un orizzonte lontano, ma una componente destinata a incidere stabilmente sulla quotidianità. In questo scenario, l’esperienza maturata da EZVIZ in Italia offre una testimonianza di come innovazione e adattamento locale possano contribuire a trasformare le abitudini domestiche.