Amazon Haul debutta in Italia: prodotti sotto i 20 euro per sfidare Temu e Shein

Precisamente durante lo scorso mese di novembre era stata la volta degli Stati Uniti e si attendeva con ansia lo sbarco anche in Italia. Ad oggi ci siamo: Amazon Haul è ufficiale anche nel Bel Paese con l’obiettivo di competere apertamente con piattaforme come Temu e Shein. Questa sezione sarà presente all’interno dell’applicazione ufficiale di Amazon, anche da computer. Al suo interno ci saranno prodotti moda, casa e lifestyle, tutti con un prezzo inferiore a 20 euro.

La maggior parte degli articoli costa meno di 10 euro, con offerte che partono persino da 1 euro. L’unico compromesso riguarda i tempi di consegna: non più la rapidità a cui Amazon ha abituato con Prime, ma spedizioni che richiedono circa due settimane, in alcuni casi anche meno.

Sconti, promozioni e condizioni di consegna

Amazon Haul non si limita a proporre prezzi bassi, ma include anche ulteriori vantaggi:

5% di sconto per ordini superiori a 30 euro;

10% di sconto per ordini sopra i 50 euro;

fino al 6 ottobre, promozione speciale con il 50% di sconto acquistando due prodotti.

Chiunque volesse beneficiare della consegna gratuita dovrà acquistare ordini per un minimo di 15 euro. In caso contrario, ci sarà un costo di spedizione di 3,50 euro.

Recensioni, resi e la garanzia di Amazon

Gli utenti ritroveranno le caratteristiche tipiche dell’ecosistema Amazon, come le valutazioni a stelle, le recensioni dettagliate e la semplicità delle procedure di reso. Per i prodotti acquistati su Haul è infatti previsto un periodo di 15 giorni per il reso gratuito. Nella maggior parte dei casi non occorre preoccuparsi di scatole o etichette: il punto di ritiro scelto dal cliente si occupa direttamente dell’imballaggio e della spedizione.

Con Haul, Amazon sceglie di entrare in modo deciso nel segmento del low-cost online, puntando su un mix di prezzi aggressivi, sconti aggiuntivi e la sicurezza di un sistema di gestione e resi già consolidato. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato italiano dell’e-commerce, oggi dominato proprio da Temu e Shein.