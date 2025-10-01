Amazon SHOCK, sconto di 150 euro sul Samsung Galaxy Book5

Proprio in questi giorni di inizio mese, gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno dei migliori notebook in circolazione, con un risparmio importantissimo sul listino iniziale. Stiamo parlando di Samsung Galaxy Book5, in vendita a prezzo decisamente scontato solo su Amazon.

Il prodotto in questione viene proposto nella sua variante con display da 15,6 pollici di diagonale, un pannello AMOLED che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD (1920 x 1080 pixel), con luminosità di 500 nit in HDR e frequenza di aggiornamento però ferma a 60Hz. La gamma cromatica viene perfettamente coperta fino al 120% dello spazio DCI-P3, mentre sotto il cofano a muovere le acque ci pensa un processore di ultima generazione. Stiamo parlando di Intel Core Ultra 7 (precisamente 255U), affiancato dalla presenza di 16GB di RAM DDR5X e 1TB di memoria interna su SSD velocissimo. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, senza particolare personalizzazione grafica.

Lo chassis ricorda lontanamente gli Apple MacBook, per aiutarvi a comprendere quanto effettivamente sia curata la sua realizzazione, anche semplicemente nella scelta dei materiali, rappresentando il giusto mix tra plastica e metallo, anche senza offrire comunque la possibilità di poter scegliere colorazioni differenti rispetto a quella prevista di default al link che trovate inserito qui sotto.

Amazon shock con la nuova promozione sul Samsung Galaxy Book5

La spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere per il suo acquisto è sicuramente una delle migliori dell’ultimo periodo, per il semplice fatto che l’utente non deve più investire 1149 euro per il suo acquisto, ma si ritrova a ridurre il valore di circa 150 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale corrispondente a 999 euro. L’ordine del prodotto può essere effettuato subito qui.