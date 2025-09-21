ASUS ROG: nuove periferiche per il settore gaming

ASUS ha finalmente reso disponibili in Italia quattro nuove periferiche della serie ROG. Si tratta di prodotti pensati per i gamer più esigenti, capaci di coniugare design, prestazioni e funzionalità avanzate. La gamma comprende una tastiera, un mouse, un tappetino e un paio di cuffie over-ear. Tutti pronti per l’acquisto immediato, segno che l’azienda punta a rendere subito accessibile la sua proposta più recente. Con tali quattro prodotti, ASUS consolida la sua presenza nel mercato delle periferiche gaming. Ciò proponendo soluzioni all’avanguardia per le proprie sessioni di gioco.

ASUS ROG: ecco i dettagli sui nuovi dispositivi

Il mouse ROG KERIS II ORIGIN si propone come compagno ideale per gli appassionati di eSport. Il suo peso ridotto, appena 64 grammi, lo rende maneggevole con qualsiasi impugnatura. I tasti, illuminati con RGB a tre zone, sono meccanici e certificati per 100 milioni di click. Mentre il sistema Push-Fit Switch Socket II permette di sostituirli facilmente. Il sensore garantisce una risoluzione massima di 42.000 DPI e funziona anche su vetro. La connettività include sia Bluetooth sia il collegamento 2,4 GHz SpeedNova, oltre a un cavo USB-C. Il prezzo è di 149,90 euro. A completare la dotazione c’è il tappetino ROG SCABBARD II ARCTIC GREY XXL, con superficie in tessuto color Arctic Grey resistente a liquidi, polvere e olio. Pensata per offrire stabilità e durata nel tempo. Il prezzo consigliato è di 49,90 euro.

La tastiera ROG AZOTH II si distingue per il suo approccio premium. Ogni dettaglio è studiato per migliorare l’esperienza di gioco: dal poggiapolsi integrato ai keycap traslucidi sui tre lati, che amplificano la spettacolarità dell’illuminazione RGB per ciascun tasto. Inoltre, un piccolo display OLED consente di monitorare in tempo reale le risorse di sistema. Gli switch proprietari ROG NX Snow V2 offrono supporto hot-swap e compatibilità con altri switch. La connettività è versatile grazie a Bluetooth e al collegamento a 2,4 GHz ottimizzato con la tecnologia SpeedNova. Mentre cinque strati di materiale ammortizzante contribuiscono a ridurre il rumore. La tastiera adotta un layout TKL e ha un prezzo di 329,90 euro.

Infine, le nuove cuffie ROG DELTA II MOONLIGHT WHITE ampliano la proposta con un modello chiaro già noto in versione nera. La connettività è quadrupla: Bluetooth, wireless 2,4 GHz SpeedNova, USB-C e jack audio da 3,5 mm. Con la possibilità di ascoltare due flussi wireless contemporaneamente. L’autonomia raggiunge 110 ore disattivando l’illuminazione RGB in modalità 2,4 GHz. Mentre i driver da 50 mm supportano audio Hi-Res fino a 24 bit e 96 KHz. Il prezzo è di 259,90 euro.