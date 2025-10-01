Amazon Prime: addio al mese gratuito, ecco come cambia la promo

Niente più mese gratuito. Amazon Prime sarà gratis per i nuovi utenti solo per una settimana, questa è la nuova politica del colosso che dunque sceglie di modificare uno degli aspetti che negli ultimi anni lo hanno reso celebre. Chi si iscrive per la prima volta potrà attivare il servizio al costo simbolico di 0,49 euro, una scelta che segna un cambiamento netto nella politica di accesso al programma. La novità arriva a ridosso della “Festa delle Offerte Prime”, l’evento autunnale che segue la formula del Prime Day e propone sconti riservati agli abbonati.

Il programma continua a offrire spedizioni rapide senza costi aggiuntivi, accesso a Prime Video, Prime Music, Prime Gaming e altri vantaggi digitali. Finora il mese gratuito era considerato un’opportunità ideale per scoprire senza impegno l’ecosistema di Amazon; con questa nuova formula, il tempo per valutare il servizio si riduce sensibilmente e diventa a pagamento, seppur con un esborso minimo.

Prezzi invariati e vantaggi per studenti

Una volta scaduto il periodo di prova ci sarà comunque l’opportunità di proseguire con l’abbonamento mensile da 4,99 euro o annuale da 49,90 euro, prezzi che continuano a essere tra i più convenienti nel panorama europeo. Nessuna modifica per Prime Student, che mantiene i 90 giorni gratuiti e il canone scontato di 2,49 euro al mese fino ai 22 anni.

La decisione di ridurre il periodo di prova sembra legata alla maturità del mercato italiano, dove Prime ha già un’ampia base di iscritti. In altri paesi, infatti, il mese gratuito resta attivo come incentivo per attirare nuovi utenti. La mossa di Amazon punta probabilmente a incrementare la conversione diretta agli abbonamenti, limitando gli account creati solo per sfruttare i 30 giorni gratis.

Questa nuova modalità offre appena una settimana per valutare la qualità delle consegne e il catalogo di Prime Video, un tempo ridotto che potrebbe spingere a decidere più in fretta se mantenere l’iscrizione. La strategia segna un passo importante per Amazon, che continua a rafforzare l’ecosistema Prime come fulcro della propria offerta di servizi.