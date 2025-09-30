Amazon SPEZZA il prezzo del tablet Lenovo: costa 100 euro in meno

Un risparmio decisamente interessante attende tutti gli utenti che vogliono acquistare un tablet Lenovo, difatti in questi giorni è disponibile una interessante promozione che abbassa la spesa finale di circa 100 euro. Il consumatore difatti può affidarsi ad Amazon per raggiungere un livello finale decisamente più basso di quanto ci si sarebbe mai aspettati.
Il dispositivo in questione integra un ampio display da 11 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione in 2.5K (2560 x 1600 pixel), oltre a un refresh rate a 90Hz, in modo tale da poter godere di una certa fluidità in fase di utilizzo, anche durante ad esempio la visione di contenuti multimediali. Il processore è il MediaTek Dimensity 6300, un SoC octa-core che viene affiancato dalla presenza di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (non espandibile con microSD).
Il sistema operativo di base è Android 15, senza particolari personalizzazioni software, in modo tale da poter godere di quasi una esperienza Android stock. All’interno della confezione l’utente può trovare anche la Tab Pen, un pennino che trasforma letteralmente il tablet in un centro multimediale, in un notebook atto a renderlo decisamente più versatile e alla portata anche di coloro che vogliono ben altro, rispetto a un tablet “classico”.
Amazon, la promozione è attiva sul tablet Lenovo Idea Tab
Una promozione davvero imperdibile alla portata di tutti, arriva infatti la possibilità di acquistare il Lenovo Idea Tab, pagandolo decisamente meno del previsto, ovvero il suo listino iniziale di 299 euro. La spesa in questo caso scende del 33%, arrivando a dover sostenere un investimento finale di soli 199 euro, grazie allo sconto che Amazon ha deciso di attivare nel periodo corrente. Ordinatelo subito qui.
Gli utenti che sceglieranno di completare l’acquisto, potranno comunque anche scegliere tra varie versioni, le quali hanno allo stesso tempo prezzi differenti tra loro.