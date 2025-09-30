OnePlus Ace 6, svelate informazioni importanti sul device

OnePlus presenterà ad ottobre due nuovi dispositivi molto attesi dalla community. Al fianco dello smartphone top di gamma OnePlus 15 sarà lanciato in Cina anche l’Ace 6. A fornire maggiori dettagli su quest’ultimo modello ci ha pensato il noto leaker Digital Chat Station.

Attraverso un post pubblicato su Weibo, possiamo scoprire alcuni dei segreti di OnePlus Ace 6 tra cui le specifiche tecniche più importanti. Il System-on-Chip scelto dal produttore per spingere il dispositivo sarà lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, soluzione di precedente generazione ma comunque in grado di esprimere prestazioni molto interessanti.

Le indiscrezioni indicano la presenza di un display OLED dotato di risoluzione pari a 1.5K e refresh rate in grado di raggiungere i 165 Hz. Al di sotto del pannello sarà integrato un lettore di impronte digitali ultrasonico per garantire la sicurezza degli utenti che utilizzano il sistema.

Il prossimo ottobre OnePlus terrà un evento in cui svelerà il nuovo top di gamme al fianco di Ace 6, uno smartphone pensato per la fascia medio-alta

Il sistema potrà contare su una batteria da 7.800 mAh con supporto alla ricarica rapida in grado di raggiungere 120W. Inoltre, saranno disponibili su varie configurazioni di memoria RAM e storage interno tra cui le seguenti combinazioni:

12GB + 256GB

12GB + 512GB

16GB + 256GB

16GB + 512GB

16GB + 1TB

La scelta di OnePlus è quella di offrire agli utenti la massima versatilità possibile per adattarsi ad ogni esigenza. Le colorazioni disponibili al lancio saranno nero, argento e bianco. Resta da capire la dotazione tecnica per quanto riguarda il comparto fotografico, attualmente ancora avvolto dal mistero.

Se in Cina il device verrà commercializzato come OnePlus Ace 6, nel resto del mondo potrebbe prendere il nome di OnePlus 15R. Essendo destinato ai mercati esteri, possiamo aspettarci cambiamenti nella scheda tecnica, tra cui le fotocamere. Non resta che attendere maggiori dettagli che sicuramente non tarderanno ad arrivare.