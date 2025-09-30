Xiaomi presenta due nuovi speaker: ecco i dettagli

Nel panorama sempre più competitivo dell’audio consumer, Xiaomi ha scelto di ampliare la propria offerta con due nuovi dispositivi. Si tratta di uno speaker portatile e un modello smart premium, entrambi caratterizzati da un design curato e da specifiche tecniche pensate per distinguersi. La strategia è di offrire soluzioni che spaziano dall’uso quotidiano all’ascolto avanzato. Con un’attenzione particolare sia alla mobilità sia all’esperienza domestica. Il modello che segna un passo importante per il marchio è il Sound Max 2, lo speaker più ambizioso mai realizzato dall’azienda. Il dispositivo si colloca nella fascia alta del catalogo, con un prezzo di lancio che in Cina corrisponde a circa 240 euro. La sua struttura in alluminio unibody, ispirata al movimento Bauhaus, ospita un sistema audio a più componenti. Ovvero due woofer da 30 watt, un midrange da 30 watt e un tweeter da 10 watt.

Xiaomi: ecco i dettagli sui suoi nuovi speaker

La disposizione simmetrica degli altoparlanti consente di generare bassi che scendono fino a 47 Hz e una pressione sonora massima di 101 dB. Non mancano le funzioni avanzate, tra cui tre modalità operative dedicate all’ascolto, la possibilità di creare configurazioni stereo o surround. A cui si aggiunge l’integrazione con l’assistente vocale Super XiaoAI. La connettività, che comprende Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e porte analogiche e digitali, conferma l’intento di posizionare il Sound Max 2 come un centro multimediale domestico. Ciò anche grazie al supporto come hub per la smart home.

Accanto al modello premium, Xiaomi ha presentato un dispositivo più compatto e accessibile, il Portable Bluetooth Speaker. L’idea alla base è quella di un prodotto pensato per chi cerca leggerezza e praticità. Senza rinunciare a un’estetica curata. Con dimensioni ridotte e un peso di 249 grammi, il dispositivo offre due driver full-range e un radiatore passivo centrale per migliorare i bassi. La tecnologia proprietaria Nightingale consente di adattare la resa sonora a tre diversi scenari d’uso. L’autonomia di 10 ore, la certificazione IP66 contro polvere e acqua e la possibilità di sincronizzare fino a dieci unità via Bluetooth 5.4 rendono tale modello adatto a un impiego all’aperto o in contesti dinamici.

Il prezzo di lancio, circa 35 euro, evidenzia la volontà di posizionarlo come soluzione entry-level. La doppia presentazione sottolinea l’intenzione di Xiaomi di consolidarsi nel settore audio con un’offerta diversificata, capace di coprire esigenze e fasce di prezzo molto distanti.