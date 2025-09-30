Ad
martedì, Settembre 30, 2025
martedì, Settembre 30, 2025
ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Xiaomi presenta due nuovi speaker: ecco i dettagli

Stanno per arrivare sul mercato i nuovi speaker di Xiaomi. Scopriamo quali sono le caratteristiche di tali dispositivi.

scritto da Margareth Galletta
Xiaomi

Nel panorama sempre più competitivo dell’audio consumer, Xiaomi ha scelto di ampliare la propria offerta con due nuovi dispositivi. Si tratta di uno speaker portatile e un modello smart premium, entrambi caratterizzati da un design curato e da specifiche tecniche pensate per distinguersi. La strategia è di offrire soluzioni che spaziano dall’uso quotidiano all’ascolto avanzato. Con un’attenzione particolare sia alla mobilità sia all’esperienza domestica. Il modello che segna un passo importante per il marchio è il Sound Max 2, lo speaker più ambizioso mai realizzato dall’azienda. Il dispositivo si colloca nella fascia alta del catalogo, con un prezzo di lancio che in Cina corrisponde a circa 240 euro. La sua struttura in alluminio unibody, ispirata al movimento Bauhaus, ospita un sistema audio a più componenti. Ovvero due woofer da 30 watt, un midrange da 30 watt e un tweeter da 10 watt.

Xiaomi: ecco i dettagli sui suoi nuovi speaker

La disposizione simmetrica degli altoparlanti consente di generare bassi che scendono fino a 47 Hz e una pressione sonora massima di 101 dB. Non mancano le funzioni avanzate, tra cui tre modalità operative dedicate all’ascolto, la possibilità di creare configurazioni stereo o surround. A cui si aggiunge l’integrazione con l’assistente vocale Super XiaoAI. La connettività, che comprende Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e porte analogiche e digitali, conferma l’intento di posizionare il Sound Max 2 come un centro multimediale domestico. Ciò anche grazie al supporto come hub per la smart home.

Accanto al modello premium, Xiaomi ha presentato un dispositivo più compatto e accessibile, il Portable Bluetooth Speaker. L’idea alla base è quella di un prodotto pensato per chi cerca leggerezza e praticità. Senza rinunciare a un’estetica curata. Con dimensioni ridotte e un peso di 249 grammi, il dispositivo offre due driver full-range e un radiatore passivo centrale per migliorare i bassi. La tecnologia proprietaria Nightingale consente di adattare la resa sonora a tre diversi scenari d’uso. L’autonomia di 10 ore, la certificazione IP66 contro polvere e acqua e la possibilità di sincronizzare fino a dieci unità via Bluetooth 5.4 rendono tale modello adatto a un impiego all’aperto o in contesti dinamici.

Il prezzo di lancio, circa 35 euro, evidenzia la volontà di posizionarlo come soluzione entry-level. La doppia presentazione sottolinea l’intenzione di Xiaomi di consolidarsi nel settore audio con un’offerta diversificata, capace di coprire esigenze e fasce di prezzo molto distanti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.