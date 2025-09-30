Vivo X300 protagonista di un video ufficiale: ecco i dettagli

Manca ormai davvero poco al debutto ufficiale della serie Vivo X300. Non a caso, infatti, il costruttore ha fissato come data per presentare i nuovi smartphone al 13 ottobre 2025. Un giorno del tutto importante che consentirà agli utenti di poter vedere finalmente in maniera definitiva i nuovi device del marchio.

Sono stanti ad oggi le aziende tech che lavorano al fine di portare sul mercato nuovi smartphone ricchi di funzionalità interessanti. Nel caso di Vivo, l’obiettivo è senza alcun dubbio quello di conquistare nuovi utenti. Dopo tantissimi giorni in cui gli smartphone sono stati protagonisti di indiscrezioni e leak, è giunto il momento di vederli da vicino. Il brand cinese ha infatti deciso di pubblicare un trailer ufficiale che vede come protagonista la nuova generazione di smartphone.

Vivo X300 protagonisti di un trailer ufficiale

Come anticipato in apertura, manca ormai davvero poco al debutto ufficiale della serie Vivo X300. Non a caso, infatti, il costruttore ha fissato come data per presentare i nuovi smartphone al 13 ottobre 2025. Un giorno del tutto importante che consentirà agli utenti di poter vedere finalmente in maniera definitiva i nuovi device del marchio.

Ad attirare particolarmente l’attenzione è il nuovo trailer ufficiale che vede come protagonista la nuova generazione di smartphone. Il costruttore, infatti, in tal modo ha deciso di sorprendere tutti gli utenti. Con questo trailer, l’azienda non pone però l’attenzione su dettagli e specifiche tecniche ma va ben oltre.

L’obiettivo è infatti quello di mostrare agli utenti uno smartphone che si contraddistingue grazie a un design elegante e raffinato e con un comparto fotografico eccellente. Quel che sappiamo è che il Vivo X300 avrà una fotocamera principale Zeiss da 200 MP affiancata da un teleobiettivo da 50 MP. La versione X300 Pro avrà invece una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYT-828 con un teleobiettivo da 200 MP.