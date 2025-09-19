Vivo X300: svelati i dettagli sulla scheda tecnica del nuovo smartphone

Vivo non fa altro che attirare l’attenzione degli utenti svelando alcuni dettagli del tutto importante in merito ai propri smartphone. Non a caso, parliamo di un marchio sempre pronto a sorprendere tutti con device che si contraddistinguono grazie a caratteristiche tecniche interessanti.

Come sappiamo, Vivo ha deciso di iniziare a rilasciare dettagli in merito alla serie X300. Anche se la mancanza di alcuni particolari lascia spazio a tantissimi rumor. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito ai nuovi smartphone dell’azienda Vivo.

Vivo X300: tante le novità in arrivo

Come anticipato, il marchio Vivo ha deciso di iniziare a rilasciare dettagli in merito alla serie X300 anche se la mancanza di alcuni particolari lascia spazio a tantissimi rumor. Con tutto ciò, l’azienda non fa altro che attirare l’attenzione di tantissimi utenti di tutto il mondo che da anni scelgono i suoi smartphone.

In seguito all’annuncio relativo alla presenta del SoC Dimensity 9500 sugli smartphone della serie X300, grazie a un leak dell’insider Digital Chat Station sembrerebbe essere piuttosto chiara la scheda tecnica del modello base Vivo X300.

Finora, dunque, sappiamo che il Vivo X300 sarà contraddistinto dalla presenza di un display LTPO da 6,31 pollici con risoluzione 1.5K. Non mancherà, inoltre, una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Tra i punti di forza del pannello ci sarà anche il BOE Q10+, oltre a una luminosità minima di appena 1 nit che consente di avere esperienze di visualizzazione eccellenti con qualunque condizione di luce.

Alla base, invece, troverà spazio il Dimensity 9500 di MediaTek congiuntamente al chip di imaging V3+. Tale decisione dell’azienda Vivo non è casuale e, di conseguenza, consentirà allo smartphone di offrire prestazioni eccellenti. Non ci resta che attendere ulteriori novità e caratteristiche in merito a uno dei prossimi smartphone che Vivo porterà sul mercato con l’obiettivo di conquistare nuovi utenti.