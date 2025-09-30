Honor 400 Smart arriva in Italia: Android 15 e batteria XXL sotto la scocca

Honor 400 Smart

Dopo il lancio estivo in Spagna, il nuovo Honor 400 Smart è arrivato ufficialmente anche in Italia. Il modello va ad ampliare la gamma entry-level della casa cinese, già composta dalle varianti standard, Pro e Lite, puntando su un mix di autonomia extra-large, software aggiornato e prezzo contenuto.

Design e costruzione

La principale differenza rispetto agli altri modelli della serie riguarda il modulo fotografico: qui assume una forma quadrata con angoli arrotondati, che dà l’impressione di ospitare quattro sensori. In realtà le fotocamere posteriori sono soltanto due. Il frontale riprende i tratti tipici degli smartphone economici, con cornici piuttosto spesse e un mento inferiore evidente. Nel complesso le dimensioni arrivano a 166,89 x 76,8 x 8,39 mm, con un peso di 189 grammi.

Il nuovo Honor 400 Smart monta un display LCD IPS da 6,77 pollici con risoluzione 720 x 1610 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 700 nit. Il foro centrale ospita la fotocamera frontale da 5 MP.

Sotto la scocca troviamo il Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna nella configurazione base. Lato fotografico, il sensore principale è da 50 MP f/1.8, affiancato da una lente di profondità da 2 MP. Il punto di forza è senza dubbio la batteria da 6.500 mAh, supportata da ricarica rapida a 35 W. L’autonomia è uno degli aspetti su cui Honor punta maggiormente, con l’obiettivo di garantire un uso prolungato anche con refresh elevato. Il sistema operativo è Android 15 personalizzato con MagicOS 9. L’azienda promette 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, un dato non scontato per un modello economico.

Prezzi e disponibilità

Honor 400 Smart è disponibile in Italia nelle colorazioni Velvet Black e Desert Gold. Due le configurazioni in vendita:

6/128 GB a 179,90 euro

8/256 GB a 229,90 euro

Con queste cifre, Honor propone uno smartphone con specifiche essenziali ma con un’autonomia fuori dal comune, pensato per chi cerca un dispositivo affidabile a lungo termine. Il debutto italiano di Honor 400 Smart conferma la strategia del marchio: rafforzare la fascia bassa con modelli economici ma dotati di caratteristiche chiave come batteria XXL e software aggiornato. Nonostante cornici generose e specifiche basiche, l’autonomia e la promessa di aggiornamenti lunghi lo rendono una proposta interessante per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla durata.