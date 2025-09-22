Honor: scorpacciata di sensori da 200MP per tantissimi smartphone

Oggi torniamo a parlare di smartphone e nello specifico, vi portiamo alcune indiscrezioni riferite dal noto leaker Digital chat station, l’utente spesso ben informato sulle vicende che riguardano gli smartphone ad appannaggio cinese ha riportato nuove voci in merito Honor, nello specifico si è espresso sui futuri sensori fotografici che verranno montati sulle fasce alte e medie della nota azienda precedentemente sotto proprietà di Huawei.

Nello specifico, emerge che la società effettuerà un sostanzioso upgrade per quanto riguarda i sensori fotografici dei suoi dispositivi di fascia medio-alta e anche dei dispositivi pieghevoli, fornendo loro sensori da 200 megapixel che diventeranno quasi un vero e proprio standard all’interno dei dispositivi della società.

Non si sa però il marchio

Attualmente la società nuova all’inserimento di sensori da 200 megapixel nei propri dispositivi, nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di modelli ISOCELL prodotti da Samsung, in alcuni casi si è trattato anche di dispositivi offerti da OminVision la cui richiesta però è decisamente più bassa, le nuove voci emerse in rete non parlano di quale società si occuperà di fornire i nuovi sensori a Honor, quello che emerge è però che è avremo disponibilità da parte di Sony che sta producendo sensori di fascia altissima e anche OmniVision che sembra voglia rilanciarsi all’interno di questo mercato, nello specifico emerge però che Honor potrebbe addirittura dotare i suoi dispositivi di almeno due sensori da 200 megapixel insieme.

Ovviamente è difficile capire cosa farà Honor, è altamente probabile che la società deciderà di puntare su un approccio misto con il sensore principale offerto da ISOCELL e quello tele offerto invece da OmniVision, indubbiamente servirà attendere ancora molto tempo per poter sapere cosa deciderà la società e se tutto ciò si trasformerà in realtà o se resterà semplicemente una voce di corridoio non realizzata, sicuramente una ventata di aria fresca male non farebbe.