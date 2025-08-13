Honor 400 Smart: ufficiale l’arrivo in Spagna

In Spagna è comparso un nuovo modello della serie Honor 400, destinato a collocarsi nel segmento più accessibile della gamma. Si tratta dell’Honor 400 Smart, che va ad affiancare le versioni già note. La sua introduzione sul mercato non è stata accompagnata da comunicati ufficiali o presentazioni in pompa magna. Per ora, il modello è in vendita tramite l’operatore Orange, il quale lo propone con una formula a rate decisamente contenuta. Non è possibile acquistarlo in un’unica soluzione. La pagina dedicata sul sito di Orange parla di 48 pagamenti mensili da 0,50 euro ciascuno. Senza costi iniziali e senza una rata finale extra. In totale, l’esborso si ferma a soli 24 euro, un prezzo quasi simbolico, anche se l’offerta è legata a un contratto telefonico. Vincolo tipico delle promozioni degli operatori.
Honor 400 Smart: ecco i dettagli emersi
Dal punto di vista estetico, il dettaglio che lo distingue maggiormente dagli altri membri della stessa serie riguarda la disposizione delle fotocamere posteriori. Il modulo è un quadrato con angoli arrotondati, disegnato in modo da sembrare dotato di quattro sensori, quando in realtà quelli operativi sono soltanto due.
Frontalmente, invece, l’Honor 400 Smart presenta tutte le caratteristiche tipiche di uno smartphone entry-level. Le cornici attorno al display non sono particolarmente sottili. La parte inferiore è pronunciata, segno di una progettazione più orientata alla robustezza che alla ricerca di un design senza bordi.
Il debutto spagnolo di tale dispositivo Honor rappresenta un passo ulteriore nella strategia del marchio di coprire tutte le fasce di prezzo. Con tali premesse, l’azienda si propone di offrire soluzioni per ogni tipo di utente. Il dispositivo potrebbe effettivamente ritagliarsi uno spazio interessante all’interno del mercato. Attirando l’attenzione di tutti coloro che puntano ad uno smartphone affidabile a costi estremamente contenuti. Non resta che attendere per capire se il dispositivo verrà reso disponibile anche attraverso altri canali o in altri Paesi.