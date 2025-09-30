Peugeot 208: il futuro inizia con il concept Polygon

A novembre sarà svelato il concept Polygon, un prototipo che offrirà uno sguardo sulla prossima generazione di Peugeot 208. Nel video condiviso dalla casa francese appare il particolare volante Hypersquare, già noto dal concept Inception del 2023. La forma rettangolare, i quattro fori circolari e la tecnologia Steer-by-wire lo rendono un elemento fuori dal comune. Si intravede anche un display illuminato con il nome Polygon, dettaglio che potrebbe diventare parte integrante dell’abitacolo. Perché mostrare adesso questi frammenti? L’intento sembra quello di alimentare l’attesa e di preparare il pubblico a un nuovo linguaggio stilistico.

Anticipo della nuova Peugeot 208 e della 2008

Secondo quanto emerso, il Polygon offrirà spunti non solo per la futura Peugeot 208, ma anche per la prossima generazione della 2008. Due modelli legati a doppio filo che condivideranno evoluzioni importanti del sistema i-Cockpit. Lo stesso Alain Favey, CEO di Peugeot, ha sottolineato un cambiamento deciso nell’interfaccia e nelle modalità di guida. Ci si chiede quanto il prototipo resterà fedele al prodotto finale e quanta tecnologia passerà davvero alla produzione. L’impressione è che l’esperienza a bordo sarà profondamente diversa rispetto a quella attuale. La nuova Peugeot 208 avrà il compito di confermare il successo di una best seller che ha già conquistato migliaia di automobilisti. Le indiscrezioni parlano dell’esordio sulla piattaforma STLA Small del Gruppo Stellantis.

Si tratta di un’architettura multienergia, capace di accogliere motori endotermici, varianti ibride e propulsori 100% elettrici. Una flessibilità che apre scenari affascinanti nel mondo Peugeot dove l’elettrico, comunque, sembra destinato a dominare. In arrivo ci sarebbe una nuova generazione di powertrain, più efficienti e performanti. La domanda che sorge spontanea è quanto riuscirà questo salto tecnico a incidere sulla percezione di chi guida. I prossimi mesi saranno decisivi per scoprire dettagli che potrebbero segnare un cambio di passo nella storia del marchio. La presentazione del concept Polygon appare quindi come una finestra sul domani. La 208 del futuro non sarà un semplice aggiornamento, ma un’evoluzione capace di ridefinire lo stile di Peugeot nel segmento delle compatte.