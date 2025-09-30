Apple: arriva iOS 26.0.1 e gli altri aggiornamenti correttivi

Apple ha reso disponibili i primi aggiornamenti correttivi per l’intera gamma dei suoi sistemi operativi. Le nuove versioni, già scaricabili in modalità OTA sui dispositivi compatibili, intervengono su una serie di malfunzionamenti. I quali sono emersi subito dopo la distribuzione iniziale. Si tratta di un passaggio consueto per l’azienda di Cupertino, che accompagna ogni grande rilascio. Con l’arrivo di tali correzioni Apple garantisce stabilità e sicurezza all’ecosistema. Tra gli aggiornamenti ci sono iOS 26.0.1 e iPadOS 26.0.1, visionOS 26.0.1, macOS Tahoe 26.0.1. TvOS 26.0.1, watchOS 26.0.2 e HomePod Software 26.0.1. I primi intoppi sono emersi con la diffusione su larga scala dei nuovi iPhone 17 e iPhone Air. Nonostante i test effettuati durante i mesi di beta pubblica e per sviluppatori, infatti, sono stati individuati difetti non rilevati in precedenza.

Ecco su cosa intervengono i nuovi aggiornamenti Apple

I problemi riguardavano principalmente la connettività Wi-Fi e cellulare. A cui si aggiungevano alcune anomalie nel sistema di accessibilità VoiceOver e difetti grafici nelle icone personalizzate. Inoltre, le fotocamere di iPhone 17 e iPhone Air potevano generare artefatti indesiderati in condizioni di luce particolari. L’aggiornamento porta con sé anche correzioni di sicurezza, un aspetto che Apple sottolinea come prioritario. Allo stesso tempo, Apple ha messo a disposizione anche iOS 18.7.1, pensato per dispositivi meno recenti non compatibili con le ultime release, così da estendere la copertura delle patch di sicurezza a un pubblico più ampio.

Per i possessori di iPad, la versione 26.0.1 agisce sugli stessi difetti di accessibilità e risolve un bug che causava lo spostamento involontario della tastiera flottante. E non è tutto. macOS Tahoe 26.0.1 interviene su un problema critico che impediva agli utenti di Mac Studio con chip M3 Ultra di completare l’installazione del sistema. WatchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1, tvOS 26.0.1 e HomePod Software 26.0.1 includono correzioni di stabilità e di sicurezza. In particolare, su Apple TV è stata risolta un’anomalia che poteva compromettere la sincronizzazione audio durante la riproduzione streaming.

In un panorama tecnologico in cui la sicurezza informatica e l’affidabilità rappresentano fattori chiave, la prontezza con cui Apple ha rilasciato i nuovi aggiornamenti appare sempre più centrale. Ciò per mantenere la fiducia degli utenti e sostenere la competitività dell’ecosistema.