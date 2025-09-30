iOS 26.0.1 in arrivo: Apple prepara un fix per fotocamera, Wi-Fi e CarPlay

Ci sono state diverse segnalazioni da parte degli utenti ad Apple in queste prime settimane ed è per questo che l’azienda è già pronta a distribuire iOS 26.0.1. Si tratta del primo aggiornamento correttivo dopo il rilascio ufficiale di iOS 26. Stando a quanto riportato da alcune fonti molto attendibili, il pacchetto è in fase avanzata di preparazione e potrebbe essere reso disponibile già nei prossimi giorni. Inizialmente il build number previsto era 23A350, ma le ultime informazioni indicano che la versione finale sarà la 23A355, segnale che Cupertino ha aggiunto ulteriori fix rispetto ai piani iniziali. Anche MacRumors ha rilevato accessi ai propri log provenienti da dispositivi che eseguono questa build, confermando che i test interni sono in corso.

Le correzioni incluse si concentrano su alcuni problemi segnalati dagli utenti nelle prime settimane di utilizzo. Tra i più importanti c’è un bug della fotocamera che riguarda iPhone Air e iPhone 17 Pro, oltre a un malfunzionamento della connessione Wi-Fi che può interessare l’intera gamma iPhone 17, inclusi i modelli Pro e Pro Max, causando persino disconnessioni temporanee di CarPlay wireless. L’update risolverà anche un errore che impedisce la ricerca corretta nell’app Calendario per alcuni utenti e un problema che blocca il download dei modelli Apple Intelligence sugli iPhone più recenti.

In arrivo anche iOS 26.1 con novità aggiuntive targate Apple

In parallelo, Apple prosegue i test di iOS 26.1, una release più corposa che integrerà le stesse correzioni di iOS 26.0.1 ma introdurrà anche nuove funzionalità. Tra queste spicca l’ampliamento della disponibilità linguistica di Apple Intelligencee di Live Translation sugli AirPods compatibili, oltre a piccoli aggiornamenti per Apple Music, Calendario, Foto e Safari.

L’arrivo di iOS 26.0.1 permetterà di stabilizzare l’esperienza d’uso per chi ha già installato iOS 26, mentre la successiva versione 26.1 offrirà un mix di bug fix e miglioramenti pensati per rendere il sistema operativo più completo e affidabile.