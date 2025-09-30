Kena, ecco le migliori offerte del momento

Tutto gli utenti che intendono cambiare la propria offerta di rete mobile possono considerare come una valida alternativa Kena Mobile. Il noto operatore telefonico virtuale sta infatti proponendo al momento un catalogo di offerte piuttosto vasto e variegato. La parola d’ordine è convenienza. Tutte le offerte proposte dall’operatore sono infatti caratterizzate da un elevato rapporto tra qualità e prezzo .
Kena Mobile stupisce, ecco le migliori offerte del momento da attivare
L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile stupisce grazie alla sua proposta estremamente conveniente e interessante. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo al momento un catalogo piuttosto vasto e variegato, in cui la parola d’ordine è sempre convenienza. Vediamo alcune delle offerte più convenienti proposte dall’operatore virtuale Kena Mobile.
- Kena 5,99 100 Giga: include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Si potranno ottenere 100 GB di traffico dati extra scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, per un totale di 200 GB al mese. Il bundle comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a soli 5,99 euro al mese, con i primi due mesi offerti gratuitamente dall’operatore virtuale. Offerta attivabile solo da chi proviene da Iliad, Digi Mobil e CoopVoce.
- Kena 5,99 100 Giga operator attack e nuovi numeri: offerta gemella della precedente rivolta ai clienti che decideranno di attivare un nuovo numero oppure chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu. In questo caso non sono offerti gratuitamente i primi due rinnovi.