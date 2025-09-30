Logitech presenta la tastiera Signature Slim Solar+ K980 e il mouse MX Master 4

Nel mercato delle periferiche digitali, l’attenzione degli utenti si concentra sempre più su ergonomia, sostenibilità e continuità operativa. A tal proposito, Logitech ha presentato due novità che rispondono a tali esigenze. Si tratta della tastiera Signature Slim Solar+ K980 e il mouse MX Master 4. Due soluzioni pensate per coniugare design, tecnologia e produttività. La tastiera introduce un approccio che elimina uno dei principali punti critici delle periferiche wireless: la ricarica. Grazie al sistema Logi LightCharge, che sfrutta la luce naturale o artificiale, il dispositivo resta alimentato senza interruzioni e può funzionare fino a quattro mesi anche in completa assenza di luminosità. L’obiettivo è ridurre le distrazioni e semplificare la gestione quotidiana. Rendendo la scrivania più ordinata e funzionale. Oltre alla praticità, la componente ambientale è centrale: la versione in grafite utilizza il 70% di plastica riciclata post-consumo e una batteria progettata per durare fino a dieci anni.

Logitech: ulteriori dettagli sulle nuove periferiche

La variante Signature Slim Solar+ K980 for Business amplia le possibilità di utilizzo. La combinazione con il ricevitore Logi Bolt USB-C e la compatibilità con la piattaforma di monitoraggio Logitech Sync rende la tastiera un alleato per i reparti IT, che possono ridurre tempi e costi di manutenzione. I dipendenti, dal canto loro, hanno accesso a funzioni di personalizzazione come i tasti configurabili e l’AI Launch Key, una scorciatoia diretta verso strumenti di intelligenza artificiale e applicazioni di produttività.

E nn è tutto. Logitech ha presentato anche il nuovo MX Master 4. Tale debutto ridefinisce il concetto di mouse professionale. Si tratta di un modello che introduce il feedback aptico per lo scorrimento e la selezione. Offrendo così un controllo più immersivo e preciso, utile in attività come il montaggio video o la progettazione grafica. Una delle innovazioni più rilevanti è l’Actions Ring, un overlay digitale accessibile tramite l’app Logi Options+, che porta a schermo scorciatoie contestuali per ogni software, dal fotoritocco all’analisi di dati complessi.

L’aspetto della connettività è stato rafforzato da un nuovo chip ad alte prestazioni e da un dongle USB-C che assicura stabilità anche negli ambienti di lavoro più congestionati. La sostenibilità torna in primo piano anche qui: almeno il 48% della plastica usata è riciclata. Inoltre, la rotella laterale è realizzata in alluminio a basse emissioni. E la batteria utilizza il 100% di cobalto riciclato.

La disponibilità dei due dispositivi a livello globale sottolinea la volontà di Logitech di offrire soluzioni che rispondano alle esigenze di un pubblico sempre più vasto. Riguardo i costi, la tastiera viene venduta al prezzo di 109,99 euro (119,99 euro per la variante Business). Il mouse, invece, presenta un costo di 129,99 euro che include un mese di abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud.