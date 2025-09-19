Ad
Alexa diventa un tutor per lo studio con il progetto Tutor Five

Amazon lancia Tutor Five: Alexa diventa un tutor virtuale per studenti, aiutando a gestire tempo, compiti e autonomia nello studio quotidiano.

scritto da Manuel De Pandis
Alexa Tutor Five

Amazon amplia ancora una volta gli orizzonti di Alexa, trasformando il suo assistente vocale in un alleato per studenti e famiglie. Grazie alla collaborazione con i Centri di Apprendimento Five, specializzati nel supporto educativo, nasce Tutor Five, una soluzione pensata per aiutare bambini e ragazzi a organizzare meglio il tempo dedicato ai compiti e a sviluppare un metodo di studio più efficace.

Un supporto concreto per studenti e genitori

Il momento dei compiti a casa è spesso fonte di tensione, soprattutto per chi ha figli con Bisogni Educativi Speciali (BES) come ADHD, autismo o sindrome di Down. Proprio per rispondere a queste esigenze, Tutor Five porta nelle case l’esperienza dei Centri Five, trasformando Alexa in un tutor vocale capace di ridurre lo stress e favorire l’autonomia nello studio.

Un progetto sperimentale ha coinvolto 30 ragazzi, l’80% dei quali con BES, dimostrando che Alexa, se inserita in una routine strutturata, può migliorare la concentrazione, la gestione del tempo e la comunicazione con la famiglia.

Le funzioni chiave di Tutor Five

Alexa sfrutta alcune delle sue capacità già note, adattandole però a un contesto educativo guidato:

  • Routine personalizzate: studenti e genitori possono stabilire giorni e orari per le sessioni di studio. Alexa apre la sessione con un saluto motivazionale, segnala verifiche imminenti e ricorda i compiti a calendario.
  • Calendario digitale: un diario vocale che organizza interrogazioni e compiti, utile per avere un quadro chiaro delle attività giornaliere.
  • Timer intelligenti: suddividono lo studio per materie, insegnando ai ragazzi a gestire il tempo e a rispettare pause regolari.
  • Note e messaggi ai genitori: lo studente può inviare brevi aggiornamenti, ad esempio “ho finito i compiti”, creando un filo diretto con la famiglia.
  • Promemoria vocali: piccole ancore che aiutano a riprendere lo studio dopo una pausa senza perdere il filo.

Con il semplice comando “Alexa, apri Tutor Five”, i ragazzi vengono guidati passo dopo passo attraverso un percorso di studio basato sulle migliori tecniche educative. Se sono pronti, si passa allo step successivo; in caso contrario, Alexa ripete l’esercizio, adattandosi ai tempi dello studente.

Un nuovo ruolo per l’assistente vocale

Con Tutor Five, Alexa smette di essere solo un assistente “domestico” per musica, meteo o domotica, e diventa un vero strumento educativo. L’obiettivo è dare ai ragazzi più indipendenza e ai genitori un supporto concreto, alleggerendo il peso della supervisione quotidiana.

Il progetto si inserisce in un filone più ampio: Amazon sta puntando sempre di più su funzioni orientate al benessere e alla crescita personale, aprendo la strada a un utilizzo dell’intelligenza artificiale che non è solo pratico ma anche formativo.

