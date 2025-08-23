AmazonNewsOfferte

Amazon Fire TV Serie 2 con sconto folle del 36%: solo per oggi su Amazon

Un'offerta a tempo limitato vi consente di acquistare questa TV a un prezzo ridotto.

scritto da Valentina Acri
Con una fantastica offerta a tempo limitato oggi Amazon vi regala l’opportunità di cambiare il vostro vecchio televisore con un modello che si contraddistingue grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’Amazon Fire TV Serie 2 è infatti disponibile con uno sconto incredibile del 36%.

Non a caso, il colosso ha realizzato un dispositivo ad alta definizione che consente di guardare in ogni istante film e serie TV in risoluzione HD 720p. Non manca, inoltre, il supporto per HDR10, HLG e Dolby Digital Audio.

Amazon Fire TV Serie 2 oggi in offerta su Amazon

Volete da tempo cambiare il vostro vecchio televisore? Oggi è il giorno perfetto per farlo. Amazon vi consente di acquistare l’Amazon Fire TV Serie 2 a un prezzo davvero incredibile. Se siete appassionati di film e serie TV, questo è il prodotto più adatto a voi. Non a caso, il Fire TV consente di accedere rapidamente alla TV in diretta, ai videogiochi e alla musica, ma non solo.

Le sorprese infatti non terminano qui perché con questa smart TV da 32″ è possibile guardare in streaming oltre centomila film e serie TV con abbonamenti a Netflix, Prime Video, Disney+ e altri ancora.

    Siete pronti per dare il via a esperienze visive uniche? Con questo offerta messa a disposizione da Amazon il Fire TV costa il 36% in meno rispetto al prezzo di listino. Dunque, il prezzo da pagare è di soli 179,99 euro. Approfittatene subito.

