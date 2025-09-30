Ring lancia prime videocamere 4K con AI: sicurezza domestica chiara e intelligente

Ring continua a ridefinire gli standard della sicurezza domestica annunciando la sua gamma più avanzata di videocamere e videocitofoni. Dopo oltre un decennio di innovazioni, l’azienda introduce per la prima volta dispositivi con risoluzione 4K e tecnologia AI integrata, pensati per offrire una visione realistica e un controllo ancora più preciso degli spazi, sia interni che esterni.

La novità principale è la Retinal Vision 4K, un sistema di imaging di nuova generazione che non solo migliora la qualità delle riprese, ma sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni fase del processo visivo. Questo significa avere video più nitidi, dettagli più riconoscibili e un’elaborazione intelligente che rende ogni funzione più efficace.

Una gamma completa per ogni esigenza di sicurezza

La lineup 4K comprende tre dispositivi chiave: Floodlight Cam Pro, Wired Video Doorbell Pro e Outdoor Cam Pro.

Floodlight Cam Pro combina la visione 4K con faretti da 2000 lumen, zoom fino a 10x e modalità Low-Light Sight, che mantiene i colori vividi anche in assenza di illuminazione artificiale. È la soluzione ideale per sorvegliare grandi aree esterne come giardini e vialetti.

Wired Video Doorbell Pro porta il 4K direttamente al citofono, offrendo dettagli precisi di chi si presenta alla porta, anche in condizioni di buio totale, grazie alla visione notturna adattiva.

Outdoor Cam Pro, anch’essa dotata di Retinal 4K, offre un monitoraggio accurato degli spazi esterni con la stessa qualità e precisione, senza l’aggiunta di luci integrate.

Accanto alla gamma 4K arriva anche la tecnologia Retinal 2K, implementata su dispositivi più compatti come la Indoor Cam Plus e il Wired Video Doorbell Plus. Questi modelli rappresentano una soluzione versatile e accessibile, senza rinunciare a funzioni avanzate come la visione notturna adattiva e lo zoom digitale.

I prezzi partono da 59,99 € per la Indoor Cam Plus fino ai 279,99 € della Floodlight Cam Pro, con disponibilità immediata in pre-ordine e spedizioni previste da metà ottobre.

L’introduzione delle videocamere 2K e 4K segna un passo decisivo per Ring: non solo più qualità visiva, ma anche sicurezza potenziata dall’intelligenza artificiale. Una combinazione che rende le abitazioni più protette e i quartieri più sicuri, confermando la missione che da sempre guida l’azienda.