Very Mobile proroga il suo catalogo di offerte in 5G

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare il suo catalogo di offerte di rete mobile. In particolare, gli utenti potranno attivare online le nuove offerte dell’operatore fino alla giornata del 9 ottobre 2025, mentre nei negozi fisici autorizzati le offerte saranno disponibili fino alla giornata del prossimo 30 ottobre 2025.
Very Mobile proroga il suo catalogo di offerte fino a fine ottobre 2025
In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità del suo catalogo di offerte. Come già accennato in apertura, l’operatore ha prorogato tutte le sue offerte fino al prossimo mese. Gli utenti avranno quindi a disposizione una vasta gamma di offerte tra cui scegliere. Vi elenchiamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti di Very Mobile.
- Very 5,99, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare in 5G con una velcot massima pari a 30 mbps in download e in upload, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri nazionali. Il costo per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.
- Very 9,99, include ogni mese fino a 440 GB di traffico dati per navigare in 5G Full Speed in download e in upload, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri nazionali. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese.
Ricordiamo che alcune di queste offerte sono rivolte esclusivamente a chi richiede la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici.
Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, 1Mobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.