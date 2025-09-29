Gemini 2.5 Flash, Google rende l’AI più veloce e accurata

Google ha annunciato un importante aggiornamento per Gemini, la sua piattaforma di intelligenza artificiale. La nuova versione Gemini 2.5 Flash promette risposte più dettagliate e precise, migliorando al contempo la capacità del modello di lavorare con le immagini. Secondo quanto condiviso dall’account ufficiale Google Gemini App su X, ora è possibile fornire al sistema materiale didattico – come grafici o appunti scritti a mano – che l’AI è in grado di analizzare, sintetizzando i concetti principali e restituendoli in un elenco ordinato.

Questa funzione si rivela particolarmente utile per studenti e ricercatori, ma anche per professionisti che hanno necessità di estrarre rapidamente informazioni da documenti complessi o da presentazioni ricche di dati. L’obiettivo di Google è rendere Gemini uno strumento sempre più pratico per semplificare il lavoro di analisi e di studio, trasformandolo in un vero alleato nella gestione dei contenuti.

Miglioramenti per sviluppatori e nuova versione Flash-Lite

Oltre alla versione standard, Google ha iniziato a distribuire nuove beta di Gemini 2.5 Flash e una variante più leggera chiamata Flash-Lite, disponibile su AI Studio e Vertex AI. L’azienda di Mountain View dichiara un miglioramento dell’efficienza pari al doppio: per completare un’attività ora sono necessari meno token, con un impatto positivo sia sui consumi che sulla velocità di risposta. I test interni indicano anche un incremento delle prestazioni di circa il 5%, un risultato che rende l’esperienza d’uso più fluida e reattiva.

Flash-Lite, in particolare, è progettato per utilizzare meno parole pur mantenendo un’elevata qualità delle risposte. Si dimostra più abile nell’esecuzione di operazioni complesse e in compiti comuni come traduzioni, analisi delle immagini e trascrizioni audio. Questa versione alleggerita punta a offrire un modello più rapido e adatto a scenari dove serve immediatezza, senza sacrificare la precisione.

Con queste novità, Google conferma la sua strategia di continua evoluzione di Gemini, rendendolo sempre più un punto di riferimento nel panorama dell’intelligenza artificiale.