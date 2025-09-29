Torino e le auto protagoniste del Salone 2025

Un grande entusiasmo ha accompagnato l’edizione 2025 del Salone Auto Torino. Un evento che ha richiamato oltre 500.000 persone in soli tre giorni. Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali hanno accolto esposizioni spettacolari. Visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno potuto ammirare più di cento modelli. Ma non solo. Hanno partecipato a test drive e incontrato da vicino i protagonisti del settore.

Auto da sogno e novità assolute al Salone

Torino ha confermato il suo ruolo di capitale europea dell’automobile, capace di unire tradizione e futuro. L’evento gratuito e diffuso ha coinvolto cittadini, istituzioni e turisti con un’atmosfera festosa e contagiosa. Il successo di quest’anno rappresenta un segnale forte per l’industria. Una fascia di mercato che vede nella rinomata città un punto di riferimento per l’innovazione e la mobilità sostenibile. Il prossimo appuntamento è già fissato per settembre 2026, con nuove anteprime e opportunità di business.

Oltre 50 marchi hanno scelto Torino come vetrina per presentare le proprie auto. Parliamo dalle icone di lusso ai modelli elettrici più avanzati. Ferrari, Lamborghini, Maserati e Alfa Romeo hanno catturato l’attenzione con le loro linee inconfondibili e prestazioni da record. Invece Tesla, Hyundai, Kia e BYD hanno mostrato gli enormi progressi della mobilità elettrica. In più l’area dedicata ai test drive ha permesso ai visitatori di provare con mano le novità, offrendo la possibilità di partecipare ad esperienze uniche.

A completare il quadro sono arrivati centri stile, fondazioni e musei, che hanno esposto veri e propri gioielli storici e prototipi visionari. La collezione Bertone, le creazioni di Pininfarina e i modelli custoditi dal Museo Nazionale dell’Automobile hanno regalato un viaggio affascinante nella storia del design. L’edizione 2025 ha così celebrato le auto in tutte le loro sfumature, dal fascino del passato alle prospettive più futuristiche. Insomma, la città di Torino è riuscita nel suo grande progetto, unire generazioni diverse di auto per creare un evento capace di emozionare e sorprendere.