Tim: mai stato così facile avere giga completamente illimitati

Al giorno d’oggi, un elemento che non può mai mancare al pari del vostro smartphone e l’offerta telefonica presente nel numero di telefono che avete abbinato a quest’ultimo, l’offerta infatti è indispensabile poiché ci permette di svolgere varie attività quando non siamo a casa e non abbiamo a disposizione la rete Wi-Fi, nello specifico minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati per navigare non possono mancare poiché ci permettono di tenere sotto controllo la nostra vita digitale.

Di conseguenza è indispensabile scegliere l’offerta giusta basandoci sulla nostra necessità e il nostro aiuto ci vengono i provider telefonici disponibili qui in Italia, i cataloghi sono fatti tanti e offrono soluzioni decisamente variegate che garantiscono a tutti la possibilità di trovare l’offerta che ritengono più giusta, tra questi un nome sicuramente di rilievo è quello di Tim, l’operatore vestito di blu infatti garantisce un catalogo di promozioni davvero vasto, oggi ve ne portiamo una pensata per coloro che vogliono tanti giga o non vogliono proprio limiti, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Super offerta

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il prezzo è composto da 9,99 € al mese per la promozione con un costo di 10 € di attivazione che include però anche il prezzo della Sim, la vera chicca però arriva per coloro che hanno già una promozione di rete fissa attiva nel proprio salotto, in tal caso infatti l’offerta può essere evoluta e i giga diventano illimitati, tutto senza nessun costo aggiuntivo o vincolo in più, il prezzo infatti resta il medesimo dell’offerta originale.

Se siete interessati, l’attivazione può essere effettuata senza problemi online all’interno del sito ufficiale di Tim, vi basterà seguire gli step indicati all’interno della pagina per poter godere della vostra nuova offerta.