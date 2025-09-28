Very Mobile: la nuova offerta vi regala giga e prezzo top

Scegliere una nuova promozione telefonica può sembrare un’operazione decisamente semplice ma in realtà non è così, la difficoltà sta nell’analizzare con molta attenzione i cataloghi di offerte disponibili qui in Italia per trovare l’offerta che reputiamo più adatta alle nostre esigenze, i cataloghi infatti sono davvero vasti e ricchi di opzioni tutte diverse tra loro, ma pensate per accontentare varie fasce di utenza al meglio possibile.

Di conseguenza, ogni utente deve trovare l’offerta che calza meglio in base alle sue necessità in modo da non trovarsi spiazzato durante il mese di fatturazione, magari restando a corto di giga, questi ultimi sono infatti l’elemento più importante poiché permettono a ogni consumatore di restare connesso con la sua vita digitale e di svolgere i compiti di cui ha bisogno, dal pubblicare una foto sui social fino a inviare i messaggi tramite le piattaforme di messaggistica.

Proprio per questo oggi vi diamo una mano descrivendovi una nuova offerta disponibile sul sito ufficiale di very mobile che garantisce tutto il necessario per un’esperienza d’uso davvero ottima, l’operatore rappresenta infatti una piccola certezza nel mondo della telefonia ormai da diverso tempo, scopriamo insieme che cosa vi offre quest’oggi.

Offerta con bonus

L’offerta in questione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da un altro operatore virtuale e garantisce 150 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti ad SMS illimitati verso tutti, il costo mensile ammonta a 5,99 € con un mese completamente gratis sofferto dall’operatore, di conseguenza inizierete a pagare i rinnovi a partire dal secondo mese, l’attivazione può essere effettuata comodamente online e la lista degli operatori virtuali supportati per la portabilità è presente proprio nella pagina dedicata, se siete interessati, dunque vi basterà a seguire gli step presenti per poter attivare rapidamente la promozione, ovviamente potrete scegliere tra il formato Sim fisica e anche il formato Sim elettronica.