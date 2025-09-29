AliExpress, ecco lo sconto PAZZO: Apple iPad Pro in offerta di 300 euro

Altra giornata di sconti su AliExpress con una nuova occasione per spendere meno sull’acquisto di Apple iPad Pro, il tablet top di gamma dell’azienda di Cupertino viene scontato di circa 300 euro, aprendo le porte del risparmio a tutti coloro che vogliono il massimo della qualità e delle prestazioni generali.

Il modello attualmente in vendita a prezzo scontato presenta prima di tutto 512GB di memoria interna, un quantitativo intermedio considerando i tagli che attualmente è possibile trovare sul mercato, passando inoltre per il collegamento alla rete tramite la sola connettività WiFi. In questo modo l’utente si può collegare a internet affidandosi sempre al WiFi, non supportando l’utilizzo di eSIM o quant’altro.

Le specifiche tecniche di questo mostro di tablet, sia per dimensioni che prestazioni, partono ovviamente dall’eccellente display Liquid Retina XDR da 12,9 pollici di diagonale, perfetto per varie tipologie di utilizzo, come la visione di contenuti multimediali, ma anche semplicemente il ritocco di foto e video HDR. E’ perfettamente compatibile con l’Apple Pencil, estendendo il più possibile l’usabilità quotidiana del prodotto stesso, rendendolo in questo modo decisamente più versatile, mentre il processore, in questo caso Apple M1, è il perfetto supporto per le operazioni più varie su cui gli utenti possono effettivamente fare affidamento.

AliExpress, lo sconto è pazzo e valido per poco su Apple iPad Pro

La spesa sull’acquisto di questo tablet top di gamma dell’azienda di Cupertino è comunque elevata, considerando che a tutti gli effetti che parte da un listino di 1549 euro, per poi scendere di circa 311 euro e arrivare a dover sostenere un investimento finale che corrisponde esattamente a 1237 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

All’interno della confezione l’utente troverà tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, tra cui ad esempio il cavo di ricarica USB-C e l’alimentatore, oltre ovviamente al tablet. La spedizione avviene dall’Italia con consegna quasi immediata.