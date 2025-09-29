Ad
AliExpress, occhio agli sconti: i prezzi sono in caduta libera

I prezzi su AliExpress sono sempre più bassi in questi giorni con tante occasioni.

scritto da Denis Dosi
AliExpress cerca di recuperare il tempo perduto in passato con tantissimi sconti per tutti gli utenti, vi attendono numerose riduzioni di prezzo con la possibilità comunque di accedere a una selezione di prodotti tra cui poter scegliere per spendere poco e godere di ottima qualità generale. Tutti gli elementi che vi elencheremo sono spediti dall’interno dell’Unione Europea, con consegna in tempi brevissimi.

AliExpress, nuove occasioni con i prezzi più bassi

  • iPad Air 11” Wi-Fi – 128GB – Grigio Siderale (2024) – MUWC3TY/A – PREZZO: 616 euro al posto di 719 euro – LINK.
  • iPad Pro 12,9″ Wi‑Fi 512GB – Argento (2021) – MHNL3TY/A – PREZZO: 1237 euro al posto di 1549 euro – LINK.
  • MADE in ITALY Maglia riscaldata SPORT da uomo 7.4V USB-C Batteria – XS/XXXL – Outdoor – Indoor – Gilet riscaldato Riscaldante – PREZZO: 125 euro al posto di 160 euro – LINK.
  • IGLOO Zaino nero Square per notebook da 15,6″ da viaggio con 3 tasche, bretelle ergonomiche e laccio per aggancio trolly – PREZZO: 19 euro al posto di 25 euro – LINK.
  • SANYANG BULDAK -RAMEN AL GUSTO DI POLLI PICCANTE 15PZ GUSTI MISTI – PREZZO: 21 euro al posto di 30 euro – LINK.
  • NONGSHIM SHIN RAMYUN SPAGHETTI ISTANTANEI IN MULTI GUSTI 20PZ/CT – PREZZO: 20 euro al posto di 29 euro – LINK.
  • CONFEZIONE COMBINATA NISSIN CUP NOODLES /SOBA CUP NOODLES ISTANTANEI VARIE SALSE – PREZZO: 15 euro al posto di 25 euro – LINK.
  • Carta igienica originale Scottex 96 rotoli – PREZZO: 30 euro al posto di 53 euro – LINK.
  • VILEDA Turbo Smart Bucket Set secchio a pedale da 3 pezzi e scopa triangolare in microfibra o più 1 ricambio extra, sistema di pulizia che include un secchio a pedale, scopa triangolare in microfibra progettata per raggiungere tutti gli angoli. – PREZZO: 29 euro al posto di 46 euro – LINK.
  • Fairy Original All in One – Confezione da 2 sacchetti da 41 capsule per lavastoviglie (82 capsule) – Elimina grassi e traffico, detersivo con aroma pulito e fresco – PREZZO: 20 euro al posto di 40 euro – LINK.
  • Pannolini per pantaloni da bambino Dodot, taglia 5, 12-17 kg, CONFEZIONE DI (30,60, 90 o 120), pannolini-mutandine con regolazione a 360° ° Anti-perdite, confezione mensile – PREZZO: 19 euro al posto di 63 euro – LINK.

Codici sconto Aliexpress:

TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.

