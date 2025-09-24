Samsung Galaxy S25, in Italia l’aggiornamento One UI 8 con Android 16

La distribuzione della One UI 8 basata su Android 16 è iniziata anche in Italia per l’intera gamma Samsung Galaxy S25. Essa parte infatti dal modello standard alle versioni Plus, Ultra ed Edge. Dopo il lancio in Corea del Sud, l’aggiornamento è ora disponibile anche per i dispositivi italiani e porta con sé una serie di novità che vanno dall’intelligenza artificiale alla protezione dei dati.

Il programma beta era partito già a maggio e, dopo circa 4 mesi di test, Samsung ha rilasciato la versione definitiva. I software identificati dalla sigla BXXU5BYI3 hanno un peso importante e richiedono abbastanza spazio libero per l’installazione.

Galaxy S25, novità tra AI, grafica e sicurezza

La One UI 8 non stravolge l’interfaccia ma ne migliora diversi aspetti, introducendo strumenti più evoluti e nuove funzioni AI. Tra queste vi sono i sottotitoli in chiamata, la traduzione in tempo reale nella tastiera e Studio Ritratti, capace di trasformare scatti di persone e animali in veri ritratti artistici.

Sul piano estetico debutta il nuovo design dell’orologio, che adatta font e dimensioni ai contorni dello sfondo, offrendo tante possibilità di personalizzazione. La Now Bar, che mostra in tempo reale l’attività delle app, è stata estesa a più software, mentre NowBrief propone ogni giorno aggiornamenti su traffico, meteo, promemoria e musica, integrandosi con Samsung Health e i Galaxy Watch.

La sicurezza è al centro dell’aggiornamento. Arriva Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), che permette di creare spazi criptati per ogni app. In più, Knox Matrix diventa più proattivo. Nel senso che può disconnettere i dispositivi dall’account Samsung in caso di rischio e inviare notifiche con istruzioni di protezione. Anche la connessione Wi-Fi sicura viene potenziata con crittografia post-quantistica (PQC). Infine, le patch di settembre 2025 risolvono oltre 80 vulnerabilità, tra cui due critiche. L’aggiornamento è disponibile via OTA, basta andare su “Impostazioni”, poi “Aggiornamento software” e infine “Scarica e installa”, oppure attraverso il software Smart Switch su PC.