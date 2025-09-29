LG OLED evo AI G5 oggi è imperdibile: su Amazon sconto di 1000 euro

L’LG OLED evo AI G5 è una Smart TV da 65 pollici che consente di trasformare gli ambienti della propria casa in una vera e propria sala cinematografica. Non a caso, infatti, ci troviamo davanti a un device che sfruttando il pannello più efficiente e il processore ɑ11 Gen2 con AI, offre immagini sono fino a 3 volte più luminose rispetto a un TV OLED LG tradizionale.

Un dispositivo che non passa certamente inosservato anche per il design. E’ possibile installarlo su un mobile e godere a pieno della qualità delle immagini del TV OLED G5. La base, inoltre, ha due altezze e consente di alloggiare comodamente una soundbar.

LG OLED evo AI G5 oggi a prezzo speciale su Amazon

A rendere il tutto ancora più speciale è la presenza di un innovativo processore, l’ɑ11 Gen2 CON AI. Non a caso, il processore di LG migliora le immagini pixel per pixel, ottimizzando colori, luminosità e profondità grazie all’AI che percepisce gli oggetti. Se volete dunque vedere i vostri contenuti preferiti, come film e serie tv o partite del cuore, questa Smart TV a marchio LG è perfetta per voi.

Quale momento migliore se non questo per approfittarne? Con lo speciale prezzo offerto dal colosso Amazon, avete l’occasione di acquistare l’LG OLED evo AI G5 al costo di soli 2.299,00 euro anzichè 3.299,00 euro. Dunque, oggi il risparmio è elevatissimo. Potete risparmiare ben 1000 euro.