Altoparlante Soundcore Boom 3i con un folle sconto del 23% su Amazon

Il Soundcore Boom 3i a marchio Anker non è un classico dispositivo pensato per ascoltare musica ovunque. Non a caso ci troviamo davanti a un oggetto che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche particolari. Si tratta di un altoparlante galleggiante, unico nel settore, che rimane in posizione verticale e offre un suono chiaro, anche tra le onde.

Tutto ciò consente di ottenere un suono perfetto e, dunque, senza nessuna distorsione, nessun affondamento. Offre infatti un audio forte e chiaro per il kayak, le feste in piscina e ogni avventura acquatica.

Soundcore Boom 3i oggi in offerta su Amazon

Non a caso, dunque, si tratta di un device resistente all’acqua salata e con un design più durevole. Oltre all’acqua salata, resiste al sudore e agli spruzzi. Oltre a ciò, è testato per la caduta da 1 metro ed è perfetto per le giornate in spiaggia e le gite in barca, essendo anche a prova di ruggine e corrosione. Non mancano funzioni intelligenti e 16 ore di riproduzione con controllo completo tramite app.

Giunti a questo punto sarà piuttosto chiaro che questo Soundcore Boom 3i dispone di tutto il necessario per un divertimento a mani libere. Ricordiamo che è stato costruito appositamente per resistere alle intemperie. Siete pronti per avere tra le mani un altoparlante Bluetooth completamente impermeabile e a prova di polvere? Non vi resta che procedere con l’acquisto di questo altoparlante Soundcore Boom 3i che oggi su Amazon costa solo 99,99 euro grazie al -23%.