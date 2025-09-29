CRAFT: braccio robotico che solleva 60 tonnellate con precisione

Nel laboratorio di Hefei, in Cina, un braccio meccanico si muove come se avesse occhi e mani proprie. La sua funzione potrebbe sembrare banale a chi non conosce i reattori a fusione, ma in realtà ogni gesto è cruciale. Qui dentro, tra temperature estreme e radiazioni che rendono impossibile l’intervento umano, il braccio solleva carichi che arrivano a sessanta tonnellate, con movimenti calibrati al millimetro. Non è solo potenza, è precisione e delicatezza insieme: ogni componente che tocca deve restare intatto, ogni spostamento deve essere perfetto.

Cina testa CRAFT, robot potente e preciso per scenari complessi

Il sistema, chiamato CRAFT, è composto da un braccio principale e due secondari, pensati per le operazioni più fini e complesse. Durante i test, il braccio maggiore ha dimostrato di poter muovere oggetti enormi senza sbavature, mentre i secondari ripetono posizioni quasi chirurgiche, con una ripetibilità incredibile. Tutto funziona grazie a sensori avanzati e materiali progettati per resistere a sollecitazioni estreme, in modo che ogni azione sia sicura e affidabile. La combinazione di forza e precisione trasforma operazioni impossibili in gesti quotidiani per la macchina, aprendo la strada a interventi che fino a oggi erano impensabili.

CRAFT fa parte di un programma più ampio, la strategia cinese per sviluppare la fusione nucleare, con progetti come il Sole artificiale EAST e il Tokamak sperimentale previsto per il 2027. Ma il braccio robotico non è solo un dispositivo tecnico: è una piattaforma di conoscenza e competenze che può essere applicata anche in altri ambiti, dalle centrali nucleari a scenari industriali complessi, dove precisione e affidabilità fanno la differenza.

Oggi più di trecento ingegneri e scienziati lavorano per completare il sistema entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di rendere le manutenzioni regolari più sicure e rapide, senza fermare gli impianti. La tecnologia di CRAFT mostra come innovazione e ingegno possano tradurre sfide impossibili in risultati concreti. È un passo avanti verso un futuro in cui la fusione nucleare non sia più un sogno lontano, ma una fonte di energia sostenibile e accessibile, in cui la potenza e la precisione delle macchine lavorano insieme alla visione umana per costruire un domani più sicuro e realistico.