Lycamobile: 150 GB e minuti illimitati a partire da 5,99€ al mese

Lycamobile ha messo a punto un’offerta che punta a cambiare l’esperienza mobile, rendendola semplice, veloce e conveniente. Con 150 gigabyte di traffico dati al mese, minuti e SMS illimitati e otto gigabyte di roaming in Unione Europea, il piano parte da 5,99 euro per il primo mese e si rivolge a chi decide di portare il proprio numero da un altro operatore. La registrazione e l’attivazione avvengono in pochi passaggi e, se la portabilità non dovesse riuscire al primo tentativo, l’offerta resta riservata per trenta giorni, così da poter completare la procedura senza perdere il piano.

Offerta Lycamobile: 150 GB, chiamate illimitate e roaming a 5,99€

Chi dispone di un dispositivo compatibile con il 5G può navigare a velocità elevate, mentre le chiamate sfruttano la rete 4G con tecnologia VoLTE, per conversazioni nitide e stabili. La SIM è pensata per un uso personale e il piano si rinnova automaticamente ogni trenta giorni, purché ci sia credito sufficiente; se il saldo non basta, il cliente ha novanta giorni per ripristinare l’offerta. Tutti gli acquisti devono essere effettuati con carta di credito o debito valida, e Lyca Mobile si riserva di modificare o interrompere l’offerta con un preavviso ragionevole, senza mai complicare l’esperienza di chi sceglie il servizio.

Un messaggio di conferma segnala quando il piano è attivo, ma è possibile controllarne lo stato in qualsiasi momento componendo un semplice codice sul telefono. In questo modo l’utente sa subito di poter sfruttare tutti i vantaggi della SIM, senza attese o dubbi. L’offerta è strutturata per garantire libertà di navigazione e comunicazione anche in viaggio tra i Paesi dell’Unione Europea, con un equilibrio tra convenienza e servizi moderni che rende facile gestire la vita digitale.

Dietro questa semplicità c’è l’idea di un’esperienza chiara e immediata, pensata per chi non vuole perdere tempo con procedure complicate o vincoli nascosti. Il traffico dati abbondante, le chiamate illimitate e la gestione semplice del piano rendono la proposta adatta a chi desidera restare sempre connesso, muoversi liberamente e avere tutto sotto controllo. Lycamobile punta così a combinare praticità e modernità, offrendo un servizio completo, affidabile e facile da usare, che si rinnova ogni mese senza sorprese e con la certezza di avere sempre a disposizione ciò che serve per restare online e comunicare.