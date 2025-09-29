Con Google Play Store aggiornamenti simultanei fino a sei app

Gli utenti Android che aggiornano manualmente le app sanno bene quanto possa essere lento il processo sul Play Store. Fino ad oggi, infatti, Google permetteva al massimo tre download simultanei. Il risultato? Lunghe attese, soprattutto per chi preferisce aggiornare tutto in blocco dopo qualche giorno. Ora però qualcosa si muove. Secondo diverse segnalazioni, Google avrebbe avviato un test per aumentare il numero massimo di aggiornamenti contemporanei a sei. Una novità apparentemente minore, ma con effetti molto concreti sulla velocità di aggiornamento.
Il test che potrebbe cambiare l’esperienza d’uso del Google Play Store
Il cambiamento non richiede alcuna azione da parte dell’utente. Non serve aggiornare manualmente il Play Store né attivare impostazioni nascoste. Si tratta di una modifica lato server, applicata in modo graduale. Anche su dispositivi Pixel, al momento, il nuovo limite non è ancora visibile a tutti. Questo suggerisce che Google sta procedendo con cautela, come spesso accade per test di questo tipo. Tuttavia, dopo mesi di immobilismo, la nuova soglia potrebbe finalmente diventare realtà per tutti.
Già in passato erano stati avvistati esperimenti simili. Alcuni utenti avevano notato un limite portato temporaneamente a quattro download simultanei. C’era persino chi sperava in una gestione illimitata degli aggiornamenti. Ma tutto era tornato alla normalità, lasciando gli utenti delusi. Stavolta però il raddoppio a sei sembra più concreto, con riscontri più numerosi e costanti. Se la novità verrà confermata su larga scala, si tratterebbe di uno dei miglioramenti più evidenti degli ultimi anni.
Questo aggiornamento non fa felici solo gli utenti ordinari. Anche chi configura da zero uno smartphone ne trarrebbe grande beneficio. Scaricare decine di app in contemporanea, senza rallentamenti, potrebbe finalmente diventare realtà. Google non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali. Tuttavia, il test è un chiaro segnale di quanto il colosso di Mountain View sia consapevole dei limiti del suo sistema attuale.